El presupuesto de A Pontenova sube de 3,1 millones por la tirolina

El Concello de A Pontenova manejará en este ejercicio un presupuesto de 3,12 millones de euros, una cantidad superior a la de 2020. El alcalde pontenovés, el socialista Darío Campos, afirmó que hay dos claves que explican este incremento presupuestario. Son, sobre todo, las obras de la tirolina, que ya comenzaron, y las actuaciones incluidas en el plan Único, que supondrán inversiones directas muy importantes, según indicó.

El capítulo de inversiones directas es precisamente uno de los más destacados del presupuesto pontenovés, ya que ascenderán a casi 900.000 euros, una cantidad muy relevante solo superada por los gastos de personal, que ascienden en este año a los 1,28 millones de euros.

El presupuesto municipal de A Pontenova, publicado ya oficialmente en el BOP del lunes, recoge igualmente otra serie de inversiones directas para atender distintas obras que formaban parte del plan de gobierno del equipo de Darío Campos para el presente mandato y que este indicó que quieren acometer de forma inminente.

No obstante, el propio regidor reconoció que "aínda hai algunha subvención ou axuda a maiores á que poderemos optar e que non figura no presuposto pero que tamén nos axudará a sacar adiante outros investimentos".

OBRAS INICIADAS. Las obras de la tirolina ya comenzaron. Lo hacen cumpliendo el programa previsto y por lo tanto en principio podrían estar acabadas, tal y como estaba planeado, en el próximo mes de noviembre.

Esos trabajos concretos vendrán acompañados de otros de acondicionamiento del entorno con el fin de construir un escenario de naturaleza destinado, precisamente, al turismo de esas características y que supondrá una apuesta importante del Concello.