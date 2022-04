El presidente de Sogama se queja de la gestión de residuos de Suárez Barcia

El presidente de Sogama, Javier Domínguez, remitió una carta al alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, con la que contesta a un escrito de este y en la que se queja de la programación en la gestión de residuos realizada por el Concello de Ribadeo durante la pasada Semana Santa. Le recuerda que en el caso de prever que sea necesaria la apertura de la planta de transferencia de residuos de Barreiros en una jornada en la que no está programada, tiene que hacerlo "con suficiente antelación". No obstante le hace notar que eso supone un problema importante para Sogama a varios niveles, incluso de conciliación y organización de su personal, aunque en todo caso no se cierra en banda a no abrir la planta.

De cara al verano, Javier Domínguez ya anticipa al regidor ribadense que la planta de transferencia abrirá todos los domingos entre los días 1 de julio y 18 de septiembre dado que indica que tiene en cuenta que tanto Ribadeo como los otros concellos a los que presta servicio son municipios que experimentan un importante incremento de población durante la época estival.

Asimismo, el responsable de Sogama muestra cierta sorpresa en el escrito enviado a Suárez Barcia en el sentido de que le indica que "los días de apertura (de la planta de transferencia) han permanecido inalterados desde la puesta en servicio de la instalación, de lo que hace aproximadamente veinte años, y son acordes a los establecidos en otras plantas de transferencia similares".

No obstante añade que en caso de que se haya instaurado un servicio de recogida de residuos urbanos que no resulte acorde a las posibilidades de descarga establecidas desde el comienzo de la actividad de la planta, los concellos "deben asumir las consecuencias de ello dentro de las condiciones del servicio. Sogama no puede responsabilizarse de acciones realizadas unilateralmente por parte de sus clientes".

Pese a eso desde la dirección de esta entidad apuntan que "Sogama siempre ha tratado de ser flexible a la hora de establecer los horarios de sus plantas de transferencia. Tanto es así que nunca hemos mostrado desacuerdo con el hecho de que hay zonas que, por estar muy afectadas por el efecto de la estacionalidad en la generación de residuos urbanos debido a un aumento considerable de su población durante ciertos períodos, necesitan reforzar sus horarios en ciertas épocas". Y a ello le añaden que realizaron "aperturas extraordinarias de nuestras instalaciones cuando los concellos lo requieren con motivo de eventos puntuales que motivan la presencia de un número inusual de personas en su ámbito geográfico, ya sea con motivo de fiestas populares, ferias o festivales".

Además, de cara a posibles situaciones similares a la sucedida en Ribadeo en Semana Santa con la recogida de la basura, el presidente de Sogama ya anticipa al alcalde ribadense que sea lo que sea lo que pida "se estudiará de forma particular".