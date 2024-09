El presidente de la Diputación multa al alcalde de Ribadeo

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, firmó el pasado 24 de agosto la apertura de un expediente sancionador al Ayuntamiento de Ribadeo por realizar unas obras de desbroce en varios viales que son de titularidad provincial sin haber solicitado el permiso pertinente y cuando, en algunos casos, esas obras se estaban ya ejecutando.

Se trata de obras en la carretera de las playas, en la que va de Vilaselán a O Alto dos Pinos, la Cedofeita-Couxela, la que va de Porto a Santalla y la Cedofeita-Arante-Regocorto. La sanción es de 43.750 euros. Según el expediente abierto por la Diputación, los operarios municipales ribadenses cortaron las carreteras sin avisar ni instalar las señalizaciones pertinentes y, aunque aseguran que les emitieron una orden para que paralizasen los trabajos, ignoraron dicha orden "incumpríndoa, o que é unha infracción administrativa moi grave".

Sin proyecto ni plan de seguridad

El expediente abierto al Concello añade que todo lo que se hizo fue sin un proyecto de ejecución y sin un plan de seguridad que, según sostienen, son preceptivos para poder realizar unas obras de esas características.

Añaden que por lo tanto "violáronse todas as normativas", algo con lo que no está de acuerdo el alcalde ribadense, el popular Dani Vega, quien anticipa que no quiere polemizar con la Diputación "pero esa sanción non a imos pagar, imos recorrela ata o final porque consideramos que non teñen ningunha razón".

Vega considera que, al contrario de lo que se dice en el expediente, el Concello se puso a realizar un trabajo que la Diputación no estaba haciendo aunque le correspondía y recuerda que era necesario "porque por exemplo na estrada das praias a abundancia de maleza acabou por xerar un accidente".

El regidor ribadense califica de "lamentable" que suceda algo así y recuerda que ya pasó con Cervo, además de preguntarse "por que non sancionaron por exemplo a Foz, que tamén actuou en estradas de competencia da Deputación". Además, añade que todo lo que hicieron fue "cos informes técnicos preceptivos tanto da Policía Local como dos técnicos municipais de Medio Rural e Obras".

Aunque el BNG le criticó por esta actuación, Vega indicó que no les contestará "porque o Bloque de Ribadeo agora só é unha sucursal do Bloque de Barreiros e limítanse a facer o que lles mandan alí".

El BNG critica la forma de proceder de Dani Vega

El grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego de Ribadeo considera que la actuación del alcalde de Ribadeo, el popular Dani Vega, en este asunto "só persegue buscar protagonismo e aparentar que fai algo. O exemplo máis claro é que mentres o Concello de Ribadeo é sancionado por facer actuacións en vías que non son da súa competencia, moitas das súas están desatendidas. Ou é que as estradas do Concello non supoñen un perigo para a seguridade?".

Los nacionalistas califican su actuación de "puramente teatral" y realizada "saltándose a normativa" por parte de un alcalde "que non é quen nin de xestionar este asunto ante a Deputación e decide tirar para adiante sen pensar nas consecuencias. Agora esas consecuencias imos pagalas entre todos os veciños de Ribadeo. Por iso é preciso planificar, saber xestionar, saber dialogar e chegar a acordos". Consideran que Ribadeo necesita "un alcalde menos preocupado por saír na prensa a toda costa e que controle os tempos e os cartos e mellore as relacións co resto de administracións" y recuerdan que la multa podría incluso revertirle a él personalmente.