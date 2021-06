Presentado o proxecto da nova residencia para maiores da Pontenova

O presidente da Deputación de Lugo, José Tomé , presentou este venres xunto ao alcalde da Pontenova, Darío Campos, o proxecto do Centro de Atención a Maiores que a institución provincial construirá no concello mariñano. O acto tivo lugar na parcela onde se levantará esta dotación social, na Chousa de Abaixo de Vilaoudriz, e nel tamén participaron os deputados Pilar García Porto, Pablo Rivera, Roberto Fernández Rico e Mayra García Bermúdez, así como a corporación municipal pontenovense e o arquitecto encargado da redacción do proxecto, Jesús Bouza Fernández.

"Hoxe estamos aquí presentando o proxecto de construción do Centro de Atención ás Persoas Maiores da Pontenova e, tamén, para anunciar que as obras do edificio que se construirá xusto aquí, xa están en proceso de licitación, cun orzamento de preto de dous millóns de euros", explicou Tomé. "Chegar ata este punto é o froito dun traballo constante, que seguiremos facendo porque queremos cumprir cos compromisos que a Deputación ten adquiridos cos concellos e porque achegar os servizos públicos á xente é imprescindible para manter a poboación e para que o noso rural siga vivo".

O mandatario provincial explicou que este pasado mércores rematou o proceso de presentación de ofertas por parte das empresas que optan ás obras de construción do edificio, e indicou que a partir de agora será a Mesa de Contratación a que se encargue de avaliar as tres propostas que se presentaron e decida a empresa adxudicataria. Ademais deste proceso, tamén será necesario obter os preceptivos permisos, "para os que esperamos atopar disposición e axilidade por parte da Xunta de Galicia", afirmou José Tomé.

O Presidente detallou que "para sacar adiante este proxecto, a Deputación de Lugo inviste preto de dous millóns, aos que hai que engadir a parte do Concello, que chega a uns 300.000 euros", concretou. Este investimento destínase ás obras de construción da residencia, pero tamén incluíu a redacción do proxecto, a licenza municipal e a adquisición da parcela, entre outros trámites administrativos que son necesarios.

UN MODELO PROPIO NAS RESIDENCIAS. O Centro de Atención a Maiores da Pontenova contará con 30 prazas de residencia e 20 de centro de día. José Tomé concretou que se creará seguindo o modelo propio que ten a Deputación de Lugo para a súa Rede de Residencias provinciais, que difiren das do sistema da Administración autonómica. "Son centros públicos cunha xestión pública e con prazas 100% públicas e, polo tanto, o noso modelo pon no centro ás persoas, tendo como único obxectivo prestar a mellor atención posible aos usuarios e usuarias, sen buscar o negocio nin a rendibilidade económica".

Á súa vez, o presidente tamén especificou que as residencias da Deputación garanten o arraigo porque se dá prioridade no acceso ás prazas ás persoas do concello no que se asentan os centros. "É dicir, os veciños e veciñas da Pontenova serán os primeiros que poderán solicitar no seu día praza no centro que construiremos aquí", explicou. Concretou que as residencias da Deputación tamén garanten o arraigo porque "son centros de pequeno tamaño, cunha media de 30 prazas e con 25 traballadores que normalmente son do propio concello ou da comarca. Ademais, estes centros están integrados nos pobos e nas vilas, cerca doutros servizos públicos e dos lugares nos que os veciños desenvolven o seu día a día, como sucede aquí na Pontenova".

En terceiro lugar, Tomé Roca puxo o foco en que o modelo de residencias da Deputación crea emprego e actividade económica. "Con cada centro, xeramos unha media de 25 novos postos de traballo, ademais de empregos indirectos e de actividade económica. Por exemplo, os produtos para a cociña serán de produtores de proximidade, pero tamén a farmacia, a hostalería ou o comercio notarán ese aumento de actividade económica co funcionamento da residencia".

Actualmente a Deputación ten en funcionamento seis residencias nas localidades de Ribadeo, Trabada, Pol, A Fonsagrada, Castroverde e Pedrafita do Cebreiro, coaprevisión de abrir outras dúas neste 2021: unha en Meira e outra en Navia de Suarna.

A residencia da Pontenova construirase nunha parcela cunha superficie de máis de 2.000 metros cadrados. Será un, un semisoto e un ático e terá capacidade para 30 prazas de residencia e 20 prazas de centro de día. Na primeira e na segunda planta haberá, con habitacións individuais e dobres. Todos os cuartos estarán orientados cara o río Eo, xa que se trata dun edificio "pensado para que se integre neste enclave, con zonas de paseo e de descanso ó aire libre".

A planta baixa do edificio albergará unha cociña, un comedor, unha área de recepción, unha sala polivalente, unha sala para terapia ocupacional, aseos adaptados, almacéns e diferentes cuartos multiusos.

A primeira planta contará con habitacións individuais e dobres cos seus correspondentes baños, zona de enfermería con dormitorio e aseos, e cuartos de limpeza.

Na segunda planta tamén se disporán habitacións individuais e dobres cos seus correspondentes baños e cuartos de limpeza. Pola súa banda, no ático construirase unha zona de mantemento.