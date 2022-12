Presentado el primer recurso de alzada contra el nombre 'ría del Eo'

La decisión del Instituto Geográfico Nacional (IGN) de que las denominaciones ría de Ribadeo y ría del Eo sean válidas al mismo nivel ya cuenta con el primer paso administrativo al frente para tratar de revertirla. Se trata de un recurso de alzada presentado por la Plataforma por la Defensa de la ría de Ribadeo ante el subsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana contra la resolución por la que se establecen dichas denominaciones oficiales de la ría. En dicho recurso Evaristo Lombardero, que lo firma como responsable de la plataforma que lo presenta, va desgranando las argumentaciones en contra de lo expuesto por el IGN una por una para tratar de desmontarlas con argumentos objetivos.

Uno de esos argumentos es que la denominación 'ría del Eo' es usada mayoritariamente en los territorios asturianos, algo que discuten basándose en diferentes criterios. Uno de ellos es que, en realidad, el uso social mayoritario se limita a decir 'la ría', sin ningún tipo de denominación añadida ya que en el contexto de una conversación normal se sobreentiende de qué ría se trata.

Vista de la ría de Ribadeo. JOSÉ Mª ÁLVEZ

Lombardero expone en su argumentación que esa afirmación que el Instituto Geográfico Nacional toma por válida la rebaten apuntando que "no ha sido comprobada ni avalada por ningún tipo de estudio sociológico riguroso y no es más que un tópico o mantra que ha tenido cierta repercusión en medios y redes sociales y no debería ser aceptado por ningún organismo oficial".

También se apunta que se vino utilizando la fórmula ría del Eo "de forma irregular" incumpliendo el criterio del único organismo oficial del Estado de Derecho con competencias en la cuestión. "Es evidente que se trata de una práctica inaceptable y más inaceptable aún es que se presente como prueba de la vigencia de dicho uso, siendo algo que choca tanto con la legalidad como con el sentido común que solo se puede atribuir a un error o tal vez a un uso interesado con fines espúreos en los que no vamos a entrar". Con ello rebaten la argumentación de que esa denominación se vino asentando en instituciones oficiales, ya que se indica que se asentó desde 2007 precisamente para poder argumentarlo después.

Otra de las cuestiones llamativas es la de la aparición de esa denominación en documentación antigua, ya que en ese aspecto la utilización de ría de Ribadeo es algo que no admite ninguna discusión. En el recurso de alzada se indica que mientras el IGN opone que se encontró una reseña con el nombre 'ría del Eo'. del año 1871 en la Gaceta de Madrid. Por el contrario, las acotaciones como ría de Ribadeo son muchísimo más abundantes y muchísimo más antiguas, concretamente de mediados del siglo XVI.

A ello añaden que "la Oficina Lingüística del Principado de Asturias ha dedicado más de un año a buscar documentos que acreditasen el uso de la ría del Eo antes del siglo XX y no los han encontrado".

El recurso de alzada se para en una argumentación importante a la hora de tomar esa decisión por parte del IGN, y es que el único geólogo en el comité, Ayar Rodríguez de Castro, que es representante de la Real Sociedad Geográfica "y por lo tanto sin cargo político, viene a incidir en que es un error conceptual atribuir una ría a un río que en ella desemboca. Por nuestra parte hemos insistido en que los defensores de la denominación 'ría del Eo' se apoyan en la creencia extendida en la cultura popular de que las rías provienen de la erosión generada por los ríos que en ellas desembocan". Ese argumento es muy importante y se hace hincapié en que ya está demostrado que eso no es así y la rías se deben a "el hundimiento de las capas tectónicas en distintas fases evolutivas".

La Plataforma apunta que "este es el argumento más fuerte para rechazar que las rías puedan o deban recibir un topónimo que hace referencia a un río determinado, porque significa consolidar un error popular tradicional".