Presentada no TSXG a solicitude cautelar para paralizar o Ere de Alcoa 

A solicitude cautelar coa que os traballadores da fábrica de Cervo pretenden paralizar temporalmente o expediente de regulación de emprego (Ere) de Alcoa foi presentada este venres no rexistro do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

O comité de empresa informa desta decisión, anunciada en canto a multinacional avanzou a súa intención de aplicar o despedimento colectivo para 524 empregados, nun comunicado co logo do tres sindicatos (CC OO, CIG e UXT).

A cautelar, en concreto, pide a intervención ou administración xudicial da planta de aluminio por parte da Sepi (sociedade estatal de participacións industriais) e "subsidiariamente que se ordene a Alcoa non comezar coa paralización das cubas e en consecuencia non executar os despedimentos individuais en tanto non exista sentenza firme".

O Ere ao que se opoñen os traballadores, en folga indefinida desde hai días, chega despois dun proceso de negociación errado para a venda da fábrica da Mariña de Lugo a Liberty House.

Nun último momento foi o Goberno, a través da Sepi, o que tentou adquirila, pero a empresa tamén rexeitou a oferta, entre acusacións de ambas as administracións (a central e a galega) de actuar "con mala fe" e para evitar ter un competidor no mercado do aluminio.