Presentada para el día 19 de agosto la carrera nocturna Rinlo-Ribadeo

Ribadeo presentó la quinta edicion de la carrera nocturna Rinlo-Ribadeo, que tendrá lugar el día 19 de agosto bajo la organización del Club de Atletismo de Ribadeo. Participaron en el acto el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez; el jefe de Deportes de la Xunta en Lugo, Manolo Cadramón; la presidenta del club de atletismo, Ana Ferradás, la concejala de Igualdade, Mónica Freire, y el propietario do restaurante A Cofradía, de Rinlo, Gerardo Martínez, entre otros.

Cadramón aprovechó para "darlle a benvida a todos eses deportistas deses clubs que nos van acompañar. Moitas grazas a todos os patrocinadores e colaboradores, en especial ao Concello de Ribadeo, e, por suposto, ao organizador, o Club Atletismo Ribadeo, que xa é todo un referente non só no ámbito provincial senón tamén no autonómico, tanto no eido deportivo como no de organización. É rara a semana que non lles mande uns parabéns, o que é bo sinal”, señaló, animando también a los atletas y acompañantes a disfrutar de la riqueza cultural y gastronómica de Ribadeo: "a todos os que nos acompañen a disfrutar do atletismo e da carreira e a todos os familiares quero pedirlles que veñan a Ribadeo non só a gozar do deporte senón tamén da gastronomía, do patrimonio e da cultura, que é a forma de dinamizar economicamente Ribadeo e toda a súa comarca”.

Suárez considera que la celebración de la carrera supone "unha excelente noticia para o Concello de Ribadeo en xeral, non soamente para a institución que presido a día de hoxe en particular, que sexa a quinta edición desta iniciativa que desenvolve o Club Atletismo Ribadeo que xunta a tantas persoas nun momento do ano no que se prevé moita afluencia de xente en Ribadeo e en toda a comarca”, señaló, añadiendo que “é unha iniciativa singular, dado que carreiras hai moitas pero nocturnas non hai tantas, e iso xenera unha atracción que nestes últimos anos está indo a máis e ademais contrasta tamén con esas outras iniciativas que desenvolve o Concello de Ribadeo en solitario, como pode ser a media maratón Ribadeo-As Catedrais, pero nesta singularmente o Concello apoia, como fan as outras administracións que están aquí tamén para botar unha man”.

Por último, el regidor calificó como un placer "traballar co Club de Atletismo Ribadeo, fixéronse grandes cousas entre o Concello e esta entidade, ao igual que con outras. E esperemos que de aquí en diante sigades indo tan ben como ata agora. Que vaia ben e que se anoten moitos a esta carreira nocturna. É un pracer estar, a un lado ou a outro, pero sempre apoiando ao club”.

Ana Ferradás, por su parte, indico que “a nosa principal satisfacción é que todos se sintan como vencedores desta carreira. Agardamos ter a mesma resposta que nas anteriores edicións e agradecemos moitísimo o apoio de todas as institucións, de todos os patrocinadores e de todos os voluntarios, que son máis de 30 para esta carreira de só 9 quilómetros. Sen todos eles sería imposible levala a cabo. Moitas grazas a todos e verémonos o 19 de agosto”.