Presenta su renuncia la concejala socialista de Alfoz Arantxa Incera

La concejala socialista de Alfoz Arantxa Incera presentó el pasado viernes su renuncia al acta de concejala. "Por motivos persoais vinculados a razóns formativas e laborais non podo seguir prestando as funcións públicas asumidas ata o de agora da forma que me gustaría, polo que por medio da presente formulo renuncia expresa ao cargo de concelleira do Concello de Alfoz e, indirectamente, a cantas delegacións e outros nomeamentos corresponden", explica en el escrito oficial remitido al Concello.

Incera había concurrido como número dos en las listas del PSOE en las últimas elecciones municipales y ocupa la tercera tenencia de alcaldía y la Concellaría de Cultura en el gobierno bipartito que los socialistas pactaron con Vía, los independientes que ostentan la alcaldía.

Después de cuatro años en el gobierno alfocense y tras perder el PSOE la alcaldía, Incera volvió a sus clases en el ciclo superior de Química Industrial en San Cibrao y ahora mismo está haciendo prácticas en Curtis. "Foi un placer estar no Concello estes case cinco anos, pero cando fago unha cousa quero estar ao 100% e agora mesmo non podo e os veciños non merecen que estea a medio gas, así que tomei a decisión de renunciar", dijo y añadió que seguirá colaborando en todo lo que sea necesario y apoyará a la persona que la sustituirá en la corporación.

La renuncia oficial deberá hacerse en el próximo pleno municipal que, en principio, podría ser el día 25. Después se comunicará este hecho a la junta electoral y en el siguiente pleno ya tomaría posesión del acta la siguiente en la lista de los socialistas alfocenses. En este caso la número cuatro que es Sonia Expósito Goás.