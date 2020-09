Inicio de curso en A Mariña: dimite la directiva del Caselles Rollán de Xove

El equipo directivo del colegio Caselles Rollán de Xove presentó este jueves su dimisión en una carta que enviaron a la jefatura territorial de Educación porque consideran que "el colegio no está en condiciones higiénico sanitarias para cumplir con el protocolo por la pandemia de la Covid-19", dice su director, Marcial Miramontes, que añade que "no podemos garantizar la seguridad del alumnado en un colegio en obras".

En dicho colegio se realizó una obra de eficiencia energética que comenzó el pasado 21 de junio y que finalizó, en el interior de recinto, el 31 de agosto, pero todavía se está trabajando en la fachada y hay andamios colocados en el edificio. "Nosotros transmitimos a las autoridades educativas correspondientes que nos dieran un poco más de tiempo, porque a al trastorno por la adapación al protocolo de la Covid-19 hay que sumarle la obra, pero no nos lo concedieron", explica. "Nosotros no nos queremos hacer responsables porque consideremos que no hay una mínimas garantías de seguridad", dice Miramontes.

Explica el director que la ventilación que tendrían que hacer de las aulas "no la podemos cumplir porque están rematando la fachada principal" e insiste que el centro "no reúne las condiciones higiénico sanitarias para su apertura". Aún así, desde Educación lo que sí les permitieron es que el inicio del curso este jueves y viernes no sea normal y sea una presentación por grupos, algo que parece "insuficiente" al equipo directivo.

Este jueves asistió al centro el 75% del alumnado convocado para comenzar el curso.

En el colegio de Covas, en Viveiro, las aulas estuvieron vacías. El clasutro de profesores de este colegio decidió secundar la huelga unamimemente y avisaron a las familias de esta decisión. Así, no fue ningún niño al colegio y el profesorado estuvo en el centro, pero no dio clase. "Tuvimos los servicios mínimos que nos exige la legislación", dice María Dolores Fernández, la directora. Fueron 18 profesores a la huelga en un colegio con 185 alumnos.

Las razones por las que fueron a la huelga las explica Fernández: "Reivindicamos aulas con menos niños, ya que en alguna tenemos 24, más profesores y no tener tareas que no son propias de los profesores", comenta.

En otro colegio donde el cien por cien del profesorado fue a la huelga en el Santa Rita, de Galdo, también en Viveiro. A diferencia del colegio de Covas, la decisión aquí de los profesores fue individual, no se tomó en un claustro de profesores. "Hemos cubierto los servicios mínimos", dicen desde la dirección del centro. Al colegio asistieron algo menos del 50% de los niños de Primaria y la asistencia en la etapa infantil fue insignificante.

En el colegio Vista Alegre, de Burela, fueron a la huelga 13 de los 30 profesores, pero la primera jornada de colegio se desarrolló con normalidad.