La presencia de flota pelágica disuade de ir a la costera del bonito en Burela

La flota bonitera muestra un año más su preocupación ante la incertidumbre que supone la "difícil convivencia" con la pelágica de Francia e Irlanda, que trabaja con normas distintas y artes diferentes, lo que supone una amenaza para los pesqueros españoles que emplean aparejos selectivos, según indica Miguel Neira, el gerente de Armadores de Burela (Absa), sociedad que gestiona la lonja burelesa, que constituye una referencia en la comercialización de este producto.

El sector teme que los barcos pelágicos inicien de manera temprana la próxima costera del bonito y que trabajen cerca de las costas españolas y de las embarcaciones artesanales tradicionales aprovechando que los bancos de túnidos localizados por estas, lo que dificulta el laboreo y resta recursos.

"Cando a nosa flota descansa, eles exercen presión coas súas artes", explica Neira, quien asegura que "antes empezaban en agosto, pero agora están desde o minuto un no caladoiro", lo que dificulta competir, porque no trabajan en igualdad de condiciones, ya que la normativa de sus países no les impone los límites que tiene la del Cantábrico Noroeste y además priman la cantidad sobre la calidad, al contrario que la española, que apenas tiene descartes al pescar con anzuelo o cacea.

Miguel Neira, gerente de Absa: "Cando a nosa flota descansa, eles exercen presión no caladoiro, no que agora están dende o minuto un da campaña"

El malestar del sector bonitero ya se comunicó al Gobierno a fin de que lleven a cabo un control exhaustivo sobre la flota pelágica para garantizar que opere dentro de la legalidad. "A nós só nos queda mirar que cumplan toda a normativa de descartes, a obriga de desembarque e as cotas".

INQUIETUD. Otro factor que inquieta a los boniteros reside en la cuota, dado que el año pasado llegó a cerrarse la pesquería, que se desarrolla entre los meses de junio y octubre, al agotarse la cuota establecida. La campaña, de carácter estacional, arranca en el Atlántico cerca de las Azores, desde donde los barcos se desplazan hacia el sur de Irlanda o Vizcaya siguiendo a los cardúmenes.

El alza del precio del gasóleo puede afectar a la rentabilidad de la costera, pero no suele decantar a la hora de participar o no en la pesquería, según confirman Neira y el gerente de la OPP-7 de Lugo, Sergio López, quien recuerda que "non é das pesqueirías que máis consume, de feito os barcos de palangre de superficie non cambian de modalidade porque o prezo é asequible"». Los grandes consumidores son el arrastre así como las flotas de largo alcance.