Preparados para salvar vidas desde el cole

Diferentes servicios de emergencia y fuerzas de seguridad realizaron este viernes por la mañana una exhibición sus medios y un simulacro de incendio con posibles heridos y evacuados en el Ceip Fondo Nois de Foz. La actividad comenzó con charla impartida por Manuel Alende, responsable de transporte del 061

El sanitario explicó nociones de seguridad, cómo funciona el servicio de Urxencias Médicas o cómo y a quién llamar ante una urgencia. También se ofreció una actividad de reanimación cardiopulmunar (RCP) a los escolares de quinto y sexto de primaria, a cargo de los técnicos sanitarios de Ambulancias de Burela.

Este colegio focense, que cuenta con 120 alumnos, acogió esta iniciativa con la presencia de ambulancias de Burela, vehículos de la Guardia Civil, la Policía Local de Foz y de los bomberos de Barreiros, a los que pudieron subir los escolares, con presencia de dotaciones de todos los servicios.

"O obxectivo é que vexan que estes medios son un recurso de axuda e que lles perdan o medo", resumió Camilo Vázquez, técnico de emergencias médicas de la Unidad de Soporte Avanzado o medicalizada del 061 que organizó esta actividad, con simulacro en tiempo real de un incendio, donde supuestamente se produjeron ocho heridos, a los que se rescató, estabilizó en las ambulancias y evacuaron. El proceso completo duró una hora.

La preparación de todo el dispositivo supuso múltiples reuniones previas y un trabajo de dos meses, según el técnico sanitario, quien señala que "isto é igual que unha voda, na que os nenos desfrutaron a tope, que saiu ben, aínda que houbo algúns fallos. Contamos coa presencia de directivos do colexio, do Sergas, incluida a directora do hospital; do 061 e alcaldes, que facilitaron as autorizacións precisas".

Camilo Vázquez apunta que siguieron "los protocolos, respetando los tiempos y pasos, viendo que los escolares no se lastimasen y antes nos aseguramos de conocer el plan de autoprotección. Fue un trabajo mano con mano, en el que también participaron médicos de Atención Primaria, nuestra responsable de catástrofes y la jefa de la base medicalizada", explica.

El sanitario, que lleva 25 años en el 061, agradece a dicho servicio que le facilitase todo lo necesario para llevar a cabo esta actividad, la cuarta de este tipo que organiza. Vázquez resalta que "los concellos cada vez están más comprometidos con estas acciones". Como ejemplo pone al de Foz, que solicitó unas charlas ya impartidas a alumnos de tercero y cuarto de ESO.