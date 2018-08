La jornada del sábado tenía que ser totalmente festiva en Cervo. Se celebraba la Queimada Popular, una fiesta declarada de interés turístico, pero el día, pese a que sí hubo fiesta continua, estuvo muy marcado por el anuncio realizado la mañana anterior por el consejero delegado de Sargadelos, Segismundo García. Dijo que cerrará la fábrica de cerámica del municipio en caso de que no cese la presión sindical que, según él asegura, están ejerciendo sobre ellos hasta el punto de que, según sostiene, no les permite continuar desarrollando su trabajo con normalidad. Tanto Xunta como Concello se toman muy en serio este aviso del empresario, conocido por su fuerte carácter y convicciones.

El delegado territorial de la Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, reconoció haber leído el anuncio realizado por Segismundo García y que "na Xunta de Galicia, como non podía ser doutro xeito, preocupámonos polo que poida pasar porque se trata por unha banda de moitos empregos e, por outra, dunha fábrica senlleira na comarca da Mariña".

Balseiro declinó hacer más comentarios ya que indicó que por el momento desde el Ejecutivo autonómico no querían hacer valoraciones en profundidad de un asunto que espera que se solucione y apuntó que de momento no se llegó a hablar de una posible intervención autonómica.

Por su parte, el alcalde de Cervo, el popular Alfonso Villares, no escondió ayer que se encuentra "moi preocupado" por el anuncio realizado por el consejero delegado de Sargadelos. Aunque evitó pronunciarse en profundidad sobre un asunto "do que non teño toda a información necesaria", sí que indicó que "como todo o mundo pode entender, estou preocupado porque estamos falando de moitos postos de traballo que, se chegaran a perderse, sería un problema para nós". Al mismo tiempo, el alcalde cervense recordó que la fábrica es un emblema del municipio y dijo esperar que en los próximos días se pueda ir reconduciendo la situación para tratar de que finalmente no se cumpla la amenaza de García.

DESPIDOS. Como muestra de que no se trataba de un brindis al sol, el consejero delegado de Sargadelos, Segismundo García, despidió ya a diez trabajadores y aseguró que en unos días despedirá a 39 más, aunque de forma escalonada. Son los que contrató en la última etapa de la empresa, para poder afrontar la carga de trabajo que tiene y que les exigió contar con más personal.