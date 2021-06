Preocupación por la falta de socorristas un año más en las playas lucenses

La incertidumbre sobre la disponibilidad de profesionales vuelve a ser, un verano más, el principal caballo de batalla de los concellos para la contratación de los socorristas. En términos generales, deberían contratar a unas 90 personas para dar seguridad a todo el litoral mariñano, sin embargo, la mayoría de ellos ya prevén que les será complicado cubrir todas las plazas que les son necesarias, como lleva ocurriendo los últimos años. El servicio de vigilancia funcionará en todo el litoral, que ya se está acondicionando, en julio y agosto.

En Ribadeo seleccionarán 17 socorristas y un jefe de equipo, para lo que se cierra hoy el plazo de solicitud de plaza. Ayer, el Concello tenía registradas 15 peticiones, según confirmó el alcalde, Fernando Suárez. La administración ribadense contrata además a tres técnicos sanitarios.

Por su parte, la alcaldesa de Barreiros, Ana Ermida, reconoce que para cubrir bien todo el litoral necesitarían 20 profesionales, aunque con 15 podrían arreglar el verano. Sin embargo no creen que puedan alcanzar esa cifra. "Fai un mes que abrimos unha bolsa e presentáronse oito candidatos e tres que non cumprían os requisitos", reconoce Ermida, que también subraya que todavía no saben lo que subvencionará la Xunta, "aínda que se volven ser oito, non chegamos". En Barreiros también quieren contratar a una persona como coordinadora del servicio desde el 15 de junio al 15 de septiembre.

La intención en Foz es contar con 13 socorristas y un jefe de equipo, aunque esta cifra podría incrementarse con la ayuda del plan de cooperación de la Xunta. Las solicitudes están abiertas hasta el martes. "O Concello fai un esforzo especial en canto a salarios, 1.349 euros brutos mensuais os socorristas e 1.589 o coordinador", subraya el alcalde, Fran Cajoto, que lamenta que "a Xunta nos dea as costas aos concellos e aínda non resolvera sobre as subvencións para a contratación de socorristas, que é algo necesario e imprescindible todos os anos".

El alcalde de Burela, Alfredo Llano, asegura que quieren contar con diez socorristas, para lo que solicitaron ocho a la Xunta y ultiman la contratación de otros dos a través del plan único. "Esperemos poder cubrir todas as prazas, pero cada ano é máis complicado", asegura Llano que avanza que el próximo verano quieren aumentar los contratos a tres meses para evitar que haya renuncias.

En Cervo están pendientes de la resolución de la Xunta, aunque esperan contar con siete profesionales. Y en Xove contratarán seis. "O ano pasado non tivemos problemas para cubrir as prazas, pero fai dous si", reconoce el alcalde, Demetrio Salgueiro, que espera no tener problemas, "porque xa temos varios que son habituais". El objetivo de Viveiro es contar con doce profesionales vigilando sus playas, según indicó la alcaldesa, María Loureiro, que reconoció que el año pasado la Xunta concedió ocho. O Vicedo, por su parte, espera poder contratar siete y evitar así tener que bajar las banderas azules, como ocurrió los últimos años.