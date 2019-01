Los premios quedaron en Covas

La asociación Beiras de Viveiro cerró este jueves su campaña de Navidad con el concurrido sorteo de 2.019 euros en metálico repartidos en tres premios de 1.019, 600 y 400 euros, celebrado en Parquemar. El gordo fue para Carmen Coello, natural de Ribeiras do Sor en Mañón pero residente en Cantarrana, al igual que Javier Centeno, de origen asturiano que se llevó el segundo premio de 600 euros. El agraciado con los 400 euros fue Iván Rego, vecino de Covas.

La asociación que dirige Domingo González agradeció la participación en este sorteo, en el que casualmente todos los premiados residen en la localidad. "O bonito é que foron tres persoas de Covas, que viven e traballan aquí, xente que sae de compras, de viños... que son clientes tanto do comercio como dos bares de Viveiro e estamos encantados de que lle tocara a xente do pobo e de que o diñeiro do premio poida quedar aquí", dijo.

González agradeció también la colaboración del Viveiro Club de Fútbol que como en todos los sorteos les cedió las ruletas que hacían girar manos inocentes para elegir los números premiados, que salieron más rápido que nunca. "É difícil porque houbo moitísima xente e eran 50.000 as papeletas", recuerda González, unas papeletas repartidas en las últimas semanas con las consumiciones o compras en los negocios asociados y que también eran unos rascas en los que repartieron decenas de premios en raciones, cañas o descuentos.

En próximas fechas la asociación conformará una nueva directiva, pero avanza que seguirá con el tapeo de los jueves y que lo habrá ya la próxima semana.

CENTRO HISTÓRICO. Por otro lado, hoy es el sorteo de la asociación Centro Comercial Histórico de Viveiro, que empieza a las ocho y media en la Praza Maior.

El premio son tres sueldos de 1.200 euros repartidos en vales de compra de 100 euros cada mes de este 2019 para cada uno de los tres agraciados.