La suerte se mostró esquiva con A Mariña, donde los únicos premios que dejó la Lotería de Navidad fueron en forma de terminaciones y reintegros. El premio al décimo más importante lo repartió la administración La Paloma de Covas con el 45.251, premiado con 1.060 euros al décimo. De este número vendió diez décimos en ventanilla. En esta administración también se repartieron premios de 100 euros con el 90.974, del que compró la asociación de fiestas de As Negradas y el 78.831 que lo llevó una auxiliar de Alcoa.

En la administración de Viveiro se vendieron bastantes décimos con la terminación del Gordo como el 42.290, que vendió casi íntegramente el Viveiro C, agraciado con 120 euros. También con un premio de 100 euros vendieron el 4.098, que repartió el coro de adultos del conservatorio vivariense. Del 42,290 vendió 28 décimos Casa Taboada en Vieiro. "Sempre é a mesma xente a que o leva tódolos anos, levan un ou dous, para eles e para regalar a algún familia. Non foi moito, pero é un pellizquiño para o turrón", comentaba más que satisfecho Jesús, a quien hasta ahora únicamente le había tocado el reintegro. Esta vez también le sonrió la fortuna con el segundo, pues tiene otro número con las dos últimas cifras, lo que le reporta otros 100 euros. De ese modo, logró premio en todos los décimos que jugó, destacaba. El tradicional ultramarinos de la parroquia de Vieiro estaba este jueves muy concurrido y los clientes se felicitaban por un pellizco que "non é un premio importante, pero é un detalle".

La administración de Burela envió 40 décimos del 1974, premiado con 200 euros, a Casetas (Zaragoza) a un grupo de gente nacida ese año y también vendió a la asociación As Encaixeiras 420 décimos del 78.750 con un premio de 120 euros al décimo.

En Foz el 25.252, premiado con 100 euros, se vendió en ventanilla y también al bar As Titas de San Cibrao, que se llevó 1,000 décimos y a la comparsa As Trouleiras, que repartió en participaciones 410 décimos. También con 100 euros está premiado el 89.274 del que la administración vendió 900 décimos al bar A Lonxa de Burela. Otro de los números premiados en la administración focense fue el 27.790, que es el código postal de Barreiros, y del quela comparsa Os Macanudos repartió en participaciones 350 décimos.

A Faba de Ouro de Lourenzá rozó el Gordo con el 05. 590, pero dejó algún pellizco con tres números. El 55.574, premiado con 100 euros, lo vendió en décimos la asociación de fiestas de Cabarcos y el 49.750, que recibe 220 euros al décimo, lo repartió en participaciones la Asociación de Nais e Pais de Alumnos del colegio laurentino. También desde Lourenzá se fueron 216.000 euros al Hula gracias al 76.190, con un premio de 120 euros al décimo.

O Valadouro repartió premios con tres de sus números abonados. El 56.150, premiado con 120 euros al décimo, fue para O Rei das Tartas que repartió 216.000 euros; el 16.074, con 100 euros al décimo, también dejó pellizcos en O Frenazo y se fue hasta Granada gracias una joven valadourense que regenta en la ciudad andaluza una librería; finalmente el 19.350 fue agraciado con 120 euros y la administración vendió 410 décimos.

Y la administración mindoniense volvió a esquivar el Gordo por una cifra por segundo año consecutivo. Este año vendió diez décimos del 35.490, que está premiado con 120 euros, y el año pasado cuando el Gordo cayó en el 86.148 tenía el 86.143. También vendió 450 décimos del 19.890, con 120 euros al décimo de premio.

Ribadeo se conformó este año con pedreas y terminaciones. Y en Riotorto vendieron 1.800 décimos del 57.390, con 120 euros de premio, en su mayor parte para el restaurante O Asador de Barreiros aunque también dejó algún pellizco en O Rodil de la localidad. Desde la administración riotortense vendieron 900 décimos del 72.677, agraciado con 100 euros, a la panadería Nelly de Lourenzá. Desde la administración también aseguran que vendieron varios números con el reintegro de 20 euros para el colegio local o las escuelas deportivas de Lourenzá.