El Cuponazo de la Once del 23 de diciembre, que cayó en el número 31.564, dejó en Galicia 120.000 euros. Uno de los premios, de 40.000 euros, fue para A Mariña, concretamente para Ferreira do Valadouro. "O premio foi para un cliente habitual que sempre xoga o mesmo número", explicó el vendedor que repartió la suerte, Andrés Ponte Fernández. "Casualmente hai unhas semanas que lle tocaron 250 euros polas catro últimas cifras deste mesmo número e díxome que era mellor cambialo porque neste xa non ía volver caer, pero a muller díxolle que non o cambiara porque podía volver saír premiado e así foi, tocou outra vez", añade.

Es el tercer premio que reparte Andrés Ponte, que ya dio 80.000 euros repartidos en cuatro cupones de 20.000 cada uno. "Sempre que repartes un premio hai un par de meses nos que soben as vendas porque a xente parece que se arrima máis a ti e pídeche", explica el vendedor, que añade que "todos os premios axudan, incluso cando caeron os once millóns en Ribadeo, que foi un premio importante, se animaba máis xente a probar sorte".

Andrés Ponte lleva ocho años haciendo la misma ruta. "Pola mañá empezo en Lourenzá, a mediodía vendo algo en Barreiros e pola tarde xa estou en Ferreira", explica y subraya que después de ocho años ya tiene clientes fijos. "Son de cerca de Betanzos e cheguei aquí porque me ofreceron esta praza e estou moi contento", reconoce y espera poder repartir más premios y de mayor cuantía. "Estaría ben entregar xa agora o extra de Nadal que é para o 1 de xaneiro e son 400.000 euros ao cupón", indica.

Otros premiados

Otro de los cupones premiados con 40.000 euros lo vendió Manuel Rey Mosquera en su kiosco de la localidad coruñesa de Cambre. Y los otros 40.000 euros fueron vendidos por Hugo Roca Sabio en cupones en dos kioscos del polígono de Elviña en A Coruña.

Además el sorteo del Cupón Diario del lunes dejó 245.000 euros en la localidad pontevedresa de Mondariz, donde el vendedor Gerardo de Lino Barbosa repartió el premio entre siete de sus clientes habituales, que ganaron 35.000 euros cada uno.