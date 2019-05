El pregón de las patronales de Burela estará dedicado a las mujeres del mar

Con el pregón el sábado a las ocho de la tarde, arrancarán de manera oficial las fiestas patronales de Burela, dedicadas a San Juan y a la virgen del Carmen, cuya imagen es bajada en procesión al sábado siguiente para ser velada en la nave de redes. Un lugar donde diariamente realizan su trabajo el colectivo de mujeres del mar a la que este año se dedican las patronales.

Dos de las rederas de la asociación Cabo Burela, María Jesús Alonso López, su presidenta, de 60 años y la benjamina del grupo, Tara Fernández Fernández, de 33, serán las encargadas de subir al escenario para hablar de su trabajo y del vínculo de la mujer burelesa con la pesca. Un recorrido al que se sumarán los recuerdos de Gloria González Niñe, Gloria da Corneta, que a sus noventa años desgranará la evolución de la villa gracias al crecimiento del puerto.

Una historia que estará salpicada de vivencias en primera persona que a algunos les devolverá al pasado y a otros les despertará a la historia de un pueblo que sigue vinculado al salitre y a la pesca y que todos ansían que sea para mucho tiempo.

María Jesús y Tara harán su intervención en nombre de un colectivo integrado en la actualidad por siete mujeres, pues además de las pregoneras en la entidad están Celia Lage Quiroga, Magdalena Fernández Lestao, María del Mar Cebrero Fernández, Divina Pérez Saa y María Jesús Fernández Baamonde, todas ellas con un experiencia en coser los aparejos de entre 15 y 40 años. Un trabajo del que sobre todo destacan "o bo ambiente e o estupendo equipo que facemos, pois levámonos todas moi ben e cando hai apuro sabemos facer equipo para sacar o traballo adiante", cuenta con un café, que siempre toman juntas a la mañana en un alto en su trabajo.

Las dos rederas pregoneras son nietas, hijas y sobrinas de marineros

Las dos pregoneras con "netas, fillas e sobriñas de mariñeros", aunque los caminos de ambas para convertirse en rederas fueron bien distintos. En el caso de María Jesús su vinculación con el mar siempre marcó todos sus empleos, pues "andiven ao mar co barco do meu pai, a olga, na descarga e poñendo peixe para os compradores", resume, mientras que Tara se animó a hacer el curso de redera para ayudar en casa, pues "casei cun mariñeiro, tamén de familia do mar, e temos un barco", por lo que hace dos años se animó a hacer el curso aprovechando que los niños ya eran algo mayores. "A primeira semana vía á velocidade que elas iban e parecíame imposible que as miñas poideran ir tan rápido", cuenta, recordando sus inicios, que la llevaron a descubrir una profesión que le gusta y que se le da bien.

"Creo que xa vou morrer aquí", sentencia, mientras sus compañeras le recuerda que "iso é imposible porque ningunha redeira morre do seu traballo", explican, mientras recuerdan la lucha porque las dolencias asociadas a su trabajo sean reconocidas como enfermedad laboral, una reclamación a la que se suman el ansiado coeficiente reductor.

Unas mejoras a las que suman más cursos y exámenes —ahora son cada dos años— para que se anime más gente a emplearse, pues creen que "as condicións non son máis duras que noutros sectores e cosemos ao abrigo", en una nave en el puerto que cederán a la Virgen, a la que siempre donan un centro de flores.

Las patronales arrancarán este viernes con la bajada de las imágenes desde Vila do Medio a la iglesia parroquial, en la procesión inaugural, a la que se sumarán la de la bajada al puerto del sábado, la marítima del domingo —este año con el Siempre San Prudencio portando la imagen— y la de subida al templo el lunes.

Las alfombras florales estarán dedicadas a personajes de cómic y actuarán ocho orquestas, entre ellas París de Noia y Panorama

El tema de los alfombras florales que adornarán las calles el sábado versarán este año sobre personajes de cómics y videojuegos. Una tarea en la que se vuelcan los vecinos de la localidad que ya están, por grupos, cortando el verde para empezar con la flor la semana entrante.

En esta edición son ocho las orquestas que amenizarán las verbenas, entre ellas París de Noia y Panorama, pero también estarán Finisterre, Israel, Garibaldi, Ritmo Joven, El Combo Dominicano y Trébol.