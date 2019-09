Pregón con historia

La vigésimo novena edición de la Festa da Faba de Lourenzá, que se celebrará el primer fin de semana del próximo mes de octubre, ya tiene pregonera. El maestro jubilado y estudioso de la historia local Manuel Román Ramos será el encargado de dar el pistoletazo de salida a la programación de la edición de este año, según desveló ayer el Concello de Lourenzá.

Aunque gran parte de su vida profesional transcurrió en Boiro, Román es muy conocido también en Lourenzá por ser el autor, junto a José López González, de dos publicaciones sobre la vida y obra del también vilanovés Francisco Fernández del Riego.

El pregonero se mostró encantado con el ofrecimiento. "Por suposto que estou contento porque é unha honra para un vilanovés dar o pregón da Festa da Faba", confirma. A Manuel Román le pilló un poco por sorpresa la llamada de los organizadores del festejo "porque aínda faltaba moito para a festa e non o contaba con iso", rememora.

Aunque ya había sido sondeado en ediciones precedentes, este año asegura que "non o dubidei un momento e creo que teño as ideas claras sobre que vou dicir no pregón", afirma.

El pregonero avanza que realizará un repaso de los importantes mercados que acogía la villa décadas atrás

De todos modos, prefiere no adelantar mucho sobre el contenido del pregón que ofrecerá el próximo 5 de octubre. "Prefiro non desvelar moito porque non quero sacarlle frescura ao que vou dicir e ademais sería, dalgún xeito, poñer o carro diante dos bois. Pero tampouco vai ser unha sorpresa porque vaise falar do produto, da xente que traballa coa faba en Lourenzá, achegarei un resumo histórico de como se chega ata o que temos hoxe e farei algunha reivindicación ou petición relacionada co tema", avanza Román.

"PRODUTO MARABILLOSO". La idea principal que tiene este vilego que vive entre Boiro, donde ejerció de maestro, y Lourenzá, donde pasa gran parte del verano y otras épocas del año, es, sobre todo, exaltar "o produto tan marabilloso que temos".

Román considera que "a faba significa moito no aspecto comercial para Lourenzá e creo que esta festa é unha forma moi interesante de colaborar coa súa expansión e coa riqueza económica da zona", indica. Por eso entiende que "é importante que non caiamos no cotidiano e ano a ano vaiamos mellorando a festa e reinventándoa", opina.

Asimismo, este estudioso de la historia de Lourenzá también hará un repaso a la evolución de las ferias que se celebraban décadas atrás en el concello laurentino. "A faba foi un produto que quedou algo esquecido a partir da década dos 70, momento no que os mercados tan bos e multitudinarios que había previamente, foron pouco a pouco esmorecendo", recuerda.

Es por ello que entiende que "foi moi interesante que apareceran uns representantes municipais que tiveran a fantástica idea de darlle pulo a este produto coa festa", ensalza.

POLO DE ATRACCIÓN. Tirando de los estudios que hizo sobre la historia de Lourenzá, aunque dice que simplemente "son apuntes sobre lecturas pasadas a limpo", Román repasará las épocas en las que Lourenzá era un polo de atracción económica notable en la comarca de A Mariña y el Occidente asturiano. "Lourenzá foi unha zona rica cando se baseou na agricultura e incluso había xente doutras localidades, que pertencían a concellos veciños, que facían vida en Vilanova e viñan ás feiras e aos mercados. Esta situación foi virando polos cambios estruturais e socioeconómicos que se viviron tanto en Lourenzá como no resto da comarca", explica.