"Prefiero un partido del Iberia que un Barça-Madrid"

La presidenta del Iberia Club de Fútbol, Noela Fernández Soto, lleva en el cargo desde 2017, cuatro años. Entró tras la marcha de José Otero, Valea.

¿Cuándo entró usted en la directiva del club?

Creo que por el año 2007, aunque no estoy muy segura. Entré junto a mi hermana. Ya les ayudaba a vender rifas y en su momento no encontraban gente para la directiva, y como vivimos al lado del campo, pues mi hermana, Belén Fernández, y yo, nos metimos, más para que nada para echar una mano.

¿Cómo lleva ser presidenta de un club en un deporte que es mayoritariamente de hombres?

Pues lo llevo bien. No me comporto diferente a como me comportaría en cualquier otro sitio. Yo digo lo que pienso en las reuniones pero siempre se decide lo que diga la mayoría.

¿Le gusta el fútbol?

Si te digo la verdad, del fútbol solo me gusta el Iberia. El resto del fútbol no me gusta nada y paso. Me gusta este equipo, que es el nuestro, porque conoces a la gente y le tienes cariño. Pero yo prefiero ver un partido del Iberia a un gran partido como el Barcelona-Real Madrid.

¿Gestiona usted los fichajes de los jugadores y los entrenadores del club barreirense?

No, eso normalmente lo hace Marcos, que es directivo y capitán, que es el que los conoce, y lleva ya muchos años. Él se encarga un poco de esto.

¿Tienen equipos de cantera?

No, ahora mismo no, pero creo que es inviable para un club como el nuestro.

En temporadas anteriores el Ribadeo, club vecino, utilizó el campo para jugar algunos partidos porque el Pepe Barrera estaba en obras, ¿se lo prestaron?

Sí, siempre lo prestamos, la idea es que se use.

¿Le gustaría ver al Iberia en alguna categoría superior?

Sí, claro que me gustaría verlo. Pero también supondría más gastos, y a ver de dónde sacaríamos el dinero. A veces hay que sopesar estas cosas. Tendríamos una serie de gastos a mayores, como mayores desplazamientos, más gastos de arbitraje, fichas más caras, que sumado al coste del campo, y en un pueblo tan pequeño como San Miguel...

¿De dónde sacan el dinero para juntar el presupuesto?

De debajo de las piedras. Buscamos patrocinadores, rifas, lotería de Navidad. Pides subvenciones, pero eso no es suficiente. Hay que trabajar mucho.

A muchos jugadores les habrá visto crecer desde niños, ¿no?

Sí, los ves como niños pero ya son hombres. A muchos de ellos los conoces de siempre, porque son de aquí la mayoría.

¿Cómo lleva los partidos de rivalidad contra el Celta Barreiros?

Es una rivalidad sana, muy sana. Son los típicos partidos que son muy divertidos, sin grandes problemas.

¿Acude a todos los partidos?

A todos los de casa sí, y también a algunos desplazamientos, aunque ahora también es verdad que tengo un niño pequeño y la situación familiar es diferente.

¿Entra al vestuario?

No, ahí no. Paso por el campo y los saludo, pero nada más.

¿Tiene ganas de seguir en el cargo como presidenta?

Pues mira, es demasiado trabajo y acaba pesando bastante, porque si solamente fuera esto, pero es que estoy en otra asociación, Arco da Vella, también en otro colectivo que se llama Os Espigueiros, para la recuperación de la historia de San Miguel de Reinante. Son demasiadas cosas.

Entonces...

Pues hay que ir soltando poco a poco. Ojalá venga gente joven que coja esto para que se mantenga vivo, para que los niños de aquí puedan jugar en el equipo de su pueblo.

El Iberia, un club muy particular

► El equipo de San Miguel de Reinante cuenta con campo propio, tiene una presidenta y su capitán supera los 50 años

El Iberia Club de Fútbol es uno de los cinco equipos mariñanos que el pasado fin de semana iniciaron la competición en Segunda Autonómica. Y es un club singular. Es el único de la comarca, y uno de los pocos de Galicia, que cuenta con campo propio, As Valgas. Algo que a priori puede parecer una ventaja, pero que también tiene sus inconvenientes, como es el mantenimiento de la propia instalación.

El Iberia es un club de larga trayectoria, ya que desde los años 30 del pasado siglo —se fundó en 1935— compitió en diversas Ligas. Jugaba antes en el campo de A Grila, en San Miguel de Reinante. Era una instalación muy básica, donde no había vestuarios ni donde ducharse. Durante algunos lustros dejó de jugar, por la década de 1970, pero en los años ochenta se realizó la concentración parcelaria en San Pedro de Benquerencia y todos los propietarios cedieron un trozo de terreno para que se pudiera construir un campo de fútbol.

El promotor de la idea fue Guillermo Vázquez Forján y todos los vecinos aportaron lo que pudieron. En San Miguel de Reinante hay una fuerte tradición de asociacionismo y, en este caso, también funcionó, porque con el empuje de todos vecinos se pudo construir As Valgas y el equipo volvió a competir en las categorías de Regional.

Pero tener un campo propio, como es el caso del Iberia, da una mayor libertad a un club, que no tiene que depender del Concello para disponer de las instalaciones y estar pendiente de otras actividades. En ese sentido, el Iberia tiene una gran ventaja. Pero también hay desventajas, y una de ellas es el mantenimiento. "Antes, tener un campo propio era motivo de orgullo, pero hoy en día es un incordio, porque los otros clubes van al campo municipal a entrenar y jugar y listo", dice Marcos Rodríguez Rañón, jugador y tesorero en el club.

MEJORAS. No es raro ver al propio Marcos, capitán del equipo, segando la hierba del césped un día cualquiera de la semana. Y muchas de las obras que se han hecho las han realizado los propios jugadores y miembros de la junta directiva. Hace diez años se levantó el césped para mejorar el drenaje, y esa ha sido la última gran obra que se ha realizado en el campo de As Valgas.

Pero también hay que limpiar, hacer un mantenimiento casi diario de la instalación. Y también muchos gastos. Entre otros el de la electricidad, que dado el precio al que está ahora con las subidas de los últimos meses de precio del megavatio hora, provocará que las arcas del humilde equipo barreirense se pongan a temblar. Y el gasoil. "Lo que supone un mayor gasto es el recibo de la luz, que antes podía ser de 5.000 euros, pero rebajamos la potencia y ahora puede andar sobre los 3.500 euros anuales", explica Marcos.

PRESUPUESTO. El Iberia es un club que ronda los 20.000 euros de presupuesto, por lo que el recibo de la luz se come una importante parte. "Pero también está el tractor que hace dos años nos costó unos 3.500 euros para segar el campo, el gasoil para el tractor, el gasoil para la calefacción... Todo va sumando" explica el tesorero, que recuerda que el recibo del agua lo paga el Concello de Barreiros.

¿Y de dónde se saca el dinero para el presupuesto de la temporada? Pues principalmente de las aportaciones de los socios y de la lotería de Navidad. Pero también hay una novedad a este respecto de la mano de un jugador del equipo, Marcos García Bao, más conocido como Balbón. "Se le ocurrió la idea de hacer la rifa del porquiño blanquiazul, y entonces sorteamos un porquiño con las rifas y lo que recaudamos nos da para pagar la gasolina en los desplazamientos a los partidos y las primas", explica Marcos.

Cinco empresas de la zona patrocinan el equipo de manera que las equipaciones se pagan con su aportación. Son Construcciones San Miguel, Excavaciones Marcos, Muebles Folgueira, Pinturas Centeno y Erosky City Barreiros.

Y Marcos también tiene otra peculiaridad. Es un caso único en la comarca, ya que juega al fútbol en aficionado con más de cincuenta años. De hecho, en el primer encuentro de la temporada ante el Candelaria, jugó de titular y fue sustituido en el minuto 66. Una de las ilusiones que tiene el capitán del conjunto barreirense es jugar con su hijo, que ahora mismo tiene 14 años. "Le intento cuidar lo máximo posible, sin forzarle, para que pueda ayudar el domingo", dice el técnico del conjunto, José Manuel.

Marcos es toda una institución en el club barreirense, donde ingresó a los 12 años, y se ha convertido en un one club men, término en inglés con el que se denomina a los jugadores que solo han pertenecido a un club. Ha jugado en Preferente, Primera Autonómica y Segunda Autonómica con el conjunto de su pueblo y tiene la ilusión de jugar con su hijo, que ahora tiene catorce años. "No será fácil que aguante mucho más", dice el veterano capitán.