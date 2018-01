Los precios de las residencias y los plazos de apertura preocupan a los usuarios

Los precios y los plazos de apertura de las residencias de ancianos preocupan a los vecinos, sobre todo en Ribadeo, donde el alcalde, el nacionalista Fernando Suárez, proyecta abrir el centro —que actualmente está equipándose—antes de que acabe este año, aunque no hay una fecha establecida. La de Trabada, de la Diputación, parece más próxima a abrir, si bien los vecinos de Foz y de Cervo, entre otros, también están expectantes respecto de la puesta en marcha de las de sus municipios, que se espera para estos primeros meses del año.



"Para min os prezos a cobrar non deberían de ser máis do 80% do valor da pensión que recibe cada ancián que solicite praza", opina, a título particular, el presidente de la asociación de vecinos ribadense O Tesón, Francisco Campos. "Por humanidade, non se pode esquilmar o total da pensión porque así, sempre terán algo con que ‘acariñar’ ás persoas que os veñan visitar, cousa que nos pode parecer unha nimiedade, pero que para o residente é un incentivo moi grande", añade.



Campos, al igual que numerosos ribadenses consultados, considera que es necesario afinar los costes iniciales: "Non é o mesmo facer o mantemento total co 80% dunhas pensións de 600 euros, que con outras de 1.200 euros e ademais, todo ancián ten que ter a opción de ser admitido, máxime se é do propio concello", matiza.

Muchos de los vecinos consultados en Ribadeo admiten que no conocen a personas que estén esperando para solicitar plaza en el futuro geriátrico

Esto es algo en lo que inciden también otros vecinos de la localidad como la octogenaria Margarita Rodrígurez Barrera, que vive sola, como tantos otros ancianos no solo de Ribadeo sino de toda la comarca. "Al que cobra mil euros de pensión, si se la quitan toda es preocupante", matiza.



Otros ribadenses, como Ramón Sanjurjo, aprecian cierta demora en la apertura de la residencia de Ribadeo, ya construida y actualmente en proceso de equipamiento. Temen que su puesta en funcionamiento dependa de una suerte de juego político entre el PP que gobierna en la Xunta y los partidos de izquierdas, el del BNG en el Concello y el del PSOE en la Diputación. En este sentido, Campos insiste en señalar que "en casos así, a política partidista non debera existir, pois este é un ben público de primeira magnitude e xestionalo mal, a causa de agravios e ideas políticas, debera estar penado. Igual que está penada no Código Penal a omisión do deber de socorro, debérao estar tamén a omisión de dilixencia".



En este sentido, el regidor ribadense, el alcalde Fernando Suárez Barcia, llevó al último pleno el acuerdo de constituir una mesa o comisión entre todos los grupos políticos que conforman la corporación municipal, para decidir conjuntamente el tipo de gestión que se podría llevar a cabo. Hasta el momento, es la Diputación de Lugo la institución que más dinero ha aportado para la construcción del futuro geriátrico, pero la Xunta había comprometido al menos 500.000 euros que el munícipe le reclama. Desde el gobierno autonómico, sin embargo, le replican que precisan tener previamente un informe sobre la viabilidad y la gestión, que aseguran no haber recibido aún.



Muchos de los vecinos consultados en Ribadeo admiten que no conocen a personas que estén esperando para solicitar plaza en el futuro geriátrico, aunque, como señala el mencionado Ramón Sanjurjo, "en cuanto se anuncie la apertura, en este tipo de cosas suele pasar que de repente habrá un aluvión de demandantes".



En Trabada, donde la apertura de la residencia construida por la Diputación es quizás la más inminente, la alcaldesa socialista, Mayra García, sí admitió que son muchas las personas interesadas en saber cuándo abrirá, ya no solo por los usuarios, sino también por los empleos que generará.