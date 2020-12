Los precios de los pescados y mariscos más consumidos con motivo de las fiestas navideñas inician su tradicional escalada anual en las lonjas mariñanas, impulsada también en este momento por la escasez de producto registrada en los últimos días, debido al mal tiempo que impidió faenar a toda la flota pesquera con normalidad. La lonja burelesa acogió este martes una nueva subasta de marisco en la que ya se apreciaron repuntes en las cotizaciones. Los 66 kilos de centollo pasaron entre cinco y 20 euros, los 24 de nécora se vendieron desde once a 34 y hubo 8,800 de bogavante que cotizaron entre los 22 y los 37. Los 23 de camarón salieron de 33 a 90 euros por kilogramo, según el jefe de cancha, Justo García.

El marisco empieza a destacarse en las rulas, pero no es muy abundante todavía. Javier López, subastador en la lonja de Burela, ofrece datos de los últimos días. La nécora se pagó a 33, el camarón alcanzó los 89 y el santiaguiño, que "case non se comercializa debido á súa escaseza e ademais é un produto ao que se lle dá aprecio", llegó a los 139 euros. El bogavante cotizó a 35,75 y el centollo pasó a 26 euros por kilo. Las cantidades subastadas reflejan que las capturas todavía se mueven en parámetros bajos, dado que este lunes pasado solo se vendieron diez kilos de bogavante y el jueves pasado hubo 5,5 de santiaguiño, 100 de nécora o 20 de bogavante.

En cuanto a los pescados finos más habituales en estas fechas, en la merluza es en la que menos se percibe el incremento, debido también a que hay abundancia, según explica el rulero burelés. "Non é moi grande, pero está habendo, e por iso non está pasando moi cara, non se lle nota aínda a subida, pero a medida que se acheguen as datas prevese que suba, ademais ao haber subasta sempre non acostuma a conxelarse ", indica.

Algo diferente ocurre con otras especies, como el besugo, que empieza a repuntar. De hecho, ya alcanzó los 35 euros y todavía se espera que se ponga más caro. La palometa roja cotizó este lunes a 33 euros, el mero se situó en 25 y la lubina llegó a los 27, "con previsión en tódolos casos de que suban a partires de agora". El rodaballo, que también es escaso, ronda los 40 euros, el lenguado cotizó a 25 y el rape está a 14, un precio bajo que seguro subirá.

La mayor parte de los pescados y mariscos que se subastan en las lonjas mariñanas se comercializan fuera de la comarca, sobre todo a través de los mercados centrales situados en ciudades como Madrid o Barcelona, que son los que tiran de los precios.

La flota pesquera trata de aprovechar para faenar, siempre que las adversas condiciones meteorológicas no lo impiden. El patrón mayor de San Cibrao, Javier Sánchez Cuadrado, explica que "todo vai en relación ao tempo, se non deixa traballar non hai marisco nin peixe. Nos últimos días a metade da flota estivo parada polo mal tempo e se está amarrada non pesca, pero supoñemos que os prezos irán para arriba na segunda quincena, porque é o mellor mes do ano, cando se alcanzan os prezos máis altos".

OFERTA. La firma Cetárea Burela, que gestionan Chus y Mar Rivas, también gerentes del restaurante Palacio de Cristal de la localidad, puso en marcha este puente su oferta de marisco para Navidad y Fin de Año, que ya puede solicitarse al precio que figura en la página web, que se mantendrá durante todas las fiestas. La promoción ‘No congele el marisco, nosotros congelamos los precios’ está disponible con reparto para toda España y entrega los días 23, 24, 30 y 31 de este mes.

Muchos clientes reservan el producto online. "É moi cómodo para eles, pídeno pola web e desenténdense, pois así xa teñen o menú case pechado para a cea e como os prezos non van variar, pois dalles igual encargalo agora que dentro duns días, e tamén damos a opción de pedilo vivo ou cocido. Nós preparámolo con auga de mar e témoslle o punto collido e ao mellor moita xente non ten potas axeitadas para cociñar esas cantidades", asegura Chus, quien reconoce que el marisco es un producto caro en estas fechas. Está ocurriendo así con la centolla, disparada estos días por su escasez. Otro de los que más les demandan es el percebe.

El pescadero vivariense José Luis Chaves, de Peixería Grallal, asegura que la merluza bajó en los últimos días, pero otras especies, como el besugo o el rodaballo ya iniciaron la senda ascendente. "A semana pasada vendemos centolo de seis a 25 euros, e houbo bastante camarón. Agora a xente está á expectativa porque non se sabe como vai ser o Nadal e por iso non adiantan as compras. Aquí a xente non é de conxelar moito, prefire o consumo en fresco porque son poucos quilos e tampouco merece a pena".