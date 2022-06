Los vecinos de la calle Río do Amalló y del barrio de A Pega en Ribadeo no entendían lo que sucedía con el gobierno municipal. Hacía ya meses que les había prometido y hasta anunciado públicamente la licitación de las obras de mejora de sus calles, que se encuentran en muy mal estado, pero el tiempo pasaba y las obras no se ejecutaban. La delegada ribadense de obras, la nacionalista Mónica Freire, acabó por exponer el problema: el encarecimiento de los materiales de las obras hizo que una tras otra las seis empresas que presentaron inicialmente ofertas para ejecutar los trabajos se fuesen retirando porque no cubrían gastos.

Así que el Concello de Ribadeo se vio forzado a reiniciar el proyecto y sacar de nuevo a licitación las obras de mejora de ese entorno de Ribadeo. Ahora lo hacen con un presupuesto de 398.000 euros, que son prácticamente 100.000 más que en el primer proceso. A partir de ahora las empresas disponen de veinte días para presentar sus ofertas.

La concejala ribadense de obras indicó que la nueva licitación llega "logo de que hai uns meses recibiramos un total de seis ofertas da primeira adxudicación, pero que, debido á situación actual de incerteza e de subida de prezos, estas seis empresas se viran obrigadas a renunciar pola súa imposibilidade de executar estas obras". Freire explicó que en este caso el Concello de Ribadeo es "unha vítima máis destas circunstancias mundiais que orixinan a situación actual que estamos a vivir de incremento de prezos e que é un problema que non só afecta ás administracións senón tamén a calquera veciño e familia".

"Os prezos dos materiais dispáranse dunha semana para outra ou mesmo dun día para outro", asegura la edil

Se refiere a unos incrementos de precios tan importantes, y tan rápidos, incluso de uno día para otro, que para hacer un mismo trabajo hay que abonar mucho más dinero si se retrasan solo un poco de tiempo, a veces incluso solamente un día.

En este caso concreto, explicó que la diferencia final ronda esos cien mil euros con respecto a lo que tenían programado inicialmente pero indica que es algo que es necesario hacer de todas formas porque se trata de una zona amplia del casco urbano ribadense que se encuentra muy deteriorada.

Con respecto a esos cien mil euros de diferencia la responsable de obras del Concello ribadense admitió que ese incremento no es algo que no vayan a notar las arcas municipales, que hacen "un importante esforzo", pero dice que lo hacen "pola importancia que ten esta actuación porque ademais do amaño de cinco rúas que contempla este proxecto ao completo, contamos tamén para a súa execución cun convenio interadministrativo da Deputación".

Una vez solucionados estos problemas administrativos, Freire confía en que "nas vindeiras semanas poidamos iniciar estas obras".