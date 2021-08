"Prezos de derribo" animan estos días las compras en las tiendas de Foz

La iniciativa Comercio na Rúa arrancó "de forma extraordinaria" en palabras del presidente de la Acia-CCA de Foz, José Carlos Paleo, quien reseñaba que las compras estuvieron muy animadas, con mucha gente en las calles de la localidad y descuentos muy atractivos en los 27 comercios participantes, que ofrecen "prezos de derribo, rebaixados ata o 70 ou 80 por cento".

En esta campaña que continúa hasta el sábado los negocios participantes -tiendas de moda, calzado y complementos, librerías o jugueterías, entre otros- exponen en la calle su género para terminar de liquidar los artículos de temporada y ofrecer también algunas pinceladas de la campaña otoño-invierno.

"Coincide con produtos de máximo desconto, con outros de inicio de temporada e coa volta ao cole, polo que moita xente que está aquí pasando uns días de vacacións aproveita para mercar", reseña el presidente del colectivo comercial.

Además este jueves acompañó el tiempo, con poco sol que evitó el movimiento de gente a las playas y temperaturas agradables. "Fixo un día comercial, un bo día para ir de comercios e de terrazas", comenta Paleo, quien añade que el balance del verano para la asociación de comerciantes y hosteleros focense está siendo muy positivo, sobre todo en agosto.

"En xuño e xullo non acompañou demasiado o tempo pero agora está todo a tope: as prazas hoteleiras, os restaurantes, as terrazas... estase traballando ben", reconoce.