El precio del pulpo genera debate entre los romeros de O Naseiro

¿El viernes mantenemos la tradición del pulpo o, al estar tan caro, llevamos otra comida? Esta es la pregunta que se repite en muchas de las pandillas que poblarán el valle de O Naseiro a partir del próximo viernes y que estos días gestionan los encargos para afrontar cinco días de fiesta a orillas del río Landro.

Si hay una tradición asentada es que la romería se abre cenando pulpo, pero la escalada del precio del cefalópodo en los últimos meses ha sembrado las dudas, sobre todo entre los más jóvenes. "Nosotros bajábamos todos los años a comer el pulpo a los chiringuitos, pero el año pasado ya no lo hicimos y este menos aún por el precio", confirma Ignacio Gómez, integrante de una pandilla de 18 personas que rondan los 20 años.

En el arco de edad entre los 25 y los 40 años, también se ha generado debate en muchas casetas. "Creo que anda todo o mundo igual. Nós falámolo e creo que este ano imos prescindir do polbo. Levaremos as empanadas coas que o acompañabamos sempre e logo faremos unha sardiñada", apunta Iván Vázquez, miembro de un grupo de romeros entre los 35 y los 40 años.

Iván Vázquez: "Este ano imos prescindir do polbo e no sitio levaremos empanadas e faremos unha sardiñada"

Él ofrece, además, datos de la subida del precio. "Nós comprábamolo e facíamolo na mesa. O ano pasado pagámolo a 10 euros o quilo, no 2016 a 8, no 2015 a 8,25 e no 2014 a 7,50, pero é que este ano xa nos dixeron que andará entre os 14 e os 17 euros, e parécenos demasiado", señala.

Otros no prescindirán de él, pero sí se han visto obligados a reducir las raciones. "Nós barallamos eliminar o polbo, porque onde o encargamos pasou a ración de 12 a 18 euros, pero ao final simplemente decidimos buscar un sitio que fora máis barato, reducir a cantidade de racións de 16 a 12 e levar máis tortillas", comenta Alejandro Núñez, encargado de los pedidos de una pandilla de romeros que rondan los 35 años.

En una caseta vecina tuvieron un debate similar. "Siempre bajábamos entre 15 y 20 a comer el pulpo a los chiringuitos, pero este año seremos como mucho 10. El resto pensaron alternativas, como una churrascada, y al final harán bocadillos o irán a comer con sus padres", indica David Rodríguez, que acude con un grupo de 25 amigos que rondan los 30 años.

LOS VETERANOS, FIELES. Los más veteranos de la romería son los que son más devotos de la tradición, aunque algunos se las han tenido que ingeniar para conseguir el pulpo a un precio más arreglado. "Nós facemos o polbo na mesa e este ano decidíramos eliminalo, pero logo houbo algúns que dixeron que non se podía romper a tradición, así que teremos porque o conseguímos case a precio de lonxa. A persoa que nolo sirve sempre pedíanos 15 euros por quilo,cando o ano pasado fora a 8. Nós conseguímolo a 12 e só levaremos dous quilos menos", explica Dolores Barro, encargada de una caseta de unos 12 comensales entrados ya en la cincuentena.

Dolores Barro: "Algúns non querían romper a tradición, así que inxeniámolas para conseguir o polbo a un prezo de 12 euros o quilo"

En cambio, en la mesa de José Ramón Riveira, con comensales entre los 50 y los 70 años, no hubo ninguna duda. "O día do polbo é o día do polbo, sexa a 10, 15 ou 20 euros. Imos ter os 10 quilos de todos os anos, que cocemos nós mesmos. O grande saíunos a 15 euros o quilo, cando o ano pasado viñera por 9 e pico. A diferenza é importante. Tamén puidemos coller do mediano, a 12, pero non dá unhas talladas tan boas e preferimos pagar algo máis e ter un polbo competente", apunta.