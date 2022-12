A precariedade caboverdiana

Ás seis deste domingo presentarase na casa da cultura de Burela o documental Si ka badu, ka ta biradu (Se non marchas, non podes volver)', que retrata a importancia do traballo das mulleres migrantes na supervivencia e benestar das súas familias, en Burela e na illa caboverdiana de Santiago. Neste traballo, o Equipo de Investigación Sociedades en Movemento da Universidade da Coruña resalta que "aínda que existe gran diversidade de tipos de familia e de proxectos migratorios, todos eles están atravesados polo desigual reparto dos traballos".

Esta "cadea global dos coidados", determinada tamén polas relacións desiguais Norte/Sur, recorda en certo sentido a emigración galega a América e outros países europeos máis desenvolvidos durante o século pasado, e repasa as vidas de caboverdianas como Funha e a súa filla Zuleika, sacando adiante fogares e fillos sen axuda dos pais; Grazilinda (Porto Rincao) e Ernestina (Burela), dúas irmás que traballan moi duro a ambos lados da corrente migratoria para sacar adiante as súas familias. Ernestina conta os días para xubilarse e volver coa irmá. Tamén Dezideria, con fillas e netas en España, coida en Burela de netos e bisnetos para que as nais poidan gañar a vida fóra da casa, mentras que súa cuñada Quinta coida en Cabo Verde dos seus sogros e quere que os fillos busquen outro futuro en Europa.

Belita, Zuleika, Bentinha e Nila tamén teñen que pelexar con esas vidas que atravesan fronteiras, cargadas de "encomendas", maletas que voan cheas entre Galicia e Cabo Verde, con afectos e intentos de manter o contacto. As mulleres migrantes coma elas tamén son as que envían remesas de diñeiro que supoñen máis do 10% do Produto Interior Bruto de Cabo Verde.

"De volta a Cabo Verde dende Burela, Siza ten a casa a medio construír, os bidóns cheos de obxectos que enviou para distribuír, as irmás que lle coidaron os seus maiores e a tumba do pai, que finou durante a pandemia, relata o filme, onde se lembran das primeiras migracións dos homes entre os anos 70 e 2000, e logo ían detrás as mulleres na reagrupación para traballar, legal ou ilegalmente, pero fundamental para que as familias puidesen prosperar. Coidar maiores e pequenos implicaba "tecer unha mlla precaria de sostemento da vida que repousa sobre o seu traballo gratuíto".

Ata o 2011 a comunidade caboverdiana en Burela cuadriplicouse, con mariñeiros acompañados das familias e elas con permisos de traballo e "as condicións de chegada melloraron un pouco, ao contar co acollemento de familias asentadas na localidade". A ausencia masculina nos coidados continuou e neste século XXI a demanda crecente de traballadoras migrantes para coidar dependentes fai que sigan "coidando de maiores e crianzas dos veciños e veciñas de Burela, mentras outras mulleres quedan nas illas ao cargo das familias".