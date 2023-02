La precampaña toma velocidad en Ribadeo al citar a Rueda y a Pontón

El arranque de la precampaña quedó perfectamente escenificado en el día de este sábado en el municipio de Ribadeo, a donde se desplazó el presidente de los populares de Galicia y de la Xunta, Alfonso Rueda, así como la portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego, ambos para arropar a sus respectivos candidatos. El primero, por la mañana en un acto de presentación oficial de Daniel Vega. La segunda, por la noche, en una cena que servía como primer acto en solitario de Pablo Vizoso, el candidato con el que su formación aspira a continuar gobernando en un concello que controla desde hace 16 años.

Alfonso Rueda acudió a Ribadeo en compañía de la presidenta provincial del PP, Elena Candia, así como de Francisco Conde para respaldar al que, según él, es "o alcalde que Ribadeo necesita" porque, afirmó, "ten ideas novas e sobre todo porque ten a capacidade de centrar todos os seus esforzos en ver que hai que facer para mellorar e ten demostrado que sabe como conseguilo".

Sobre la forma de trabajar en este tiempo en la oposición de Daniel Vega apuntó que se trata de una persona "leal, digna de confianza, animosa" y también "insistente" para conseguir sus objetivos hasta asegurar que "non hai persoa que fale máis de Ribadeo que Dani Vega e iso é precisamente o que ten que facer calquera persoa que aspire a ser alcalde do seu concello. Non hai que ter medo a ser insistente e persistente, porque o que a cidadanía demanda son dirixentes prácticos que non perdan o tempo en poñer escusas".

También afirmó que esta circunstancia e insistencia a la que aludió ya no es sencilla de encontrar en política a la hora de aspirar a ser alcalde "dun pobo tan importante coma Ribadeo", una localidad a la que el máximo responsable de los populares gallegos se refirió como "a carta de presentación de Galicia" en la medida en que se erige "como porta de entrada norte á comunidade".

Sobre el resultado de las elecciones municipales de mayo se mostró confiado en la victoria del candidato de su partido y anticipó que de conseguirlo "será unha das miñas maiores satisfaccións persoais".

Daniel Vega

Sobre eso habló el propio Daniel Vega en su intervención, reseñando la "gran ilusión" de su grupo que, dijo, "durante todo este mandato fixo un gran traballo" y se mostró "moi ilusionado polo proxecto que levamos defendendo nos últimos catro anos e somos unha alternativa de goberno real, firme e segura e isto é grazas a que somos un partido unido e sólido".

Aseguró que el PP es "o único que fai políticas por Ribadeo", un municipio que aseguró que va "sen rumbo" y que por ello el proyecto del BNG "toca ao sen fin. O noso proxecto non empeza uns días antes das eleccións. Levamos traballando intensamente durante estes catro anos, xestionando moito orzamento, máis orzamento que o goberno do BNG, sendo da oposición".

Candia, por su parte, criticó la inacción del gobierno nacionalista "que non é capaz de xestionar os recursos dun xeito útil".