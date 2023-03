"O prato estrela é o churrasco"

Un dos establecementos con máis traxectoria de Xove, o Bar Pepe, está agora baixo o mando de Georgina Rodríguez, unha muller todoterreo que fai de todo no negocio, dende a xerencia a cociñar ou atender. "Teño moito traballo porque estou soa, pero estou moi contenta", sinala a hostaleira, que traballa moito os menús e a comida por encarga. "Os pratos estrela son o churrasco feito en parrilla de leña, o polbo e o xamón estilo feira ou cocido", adianta.

Georgina Rodríguez -que algunha broma escoitou sobre o seu nome igual ao da famosa muller de CR7- conta que se iniciou na hostalaría de nova, e de nena tamén lle gustaba axudar no Mar Cantábrico que levaba a súa tía en Lago. Con ela aprendeu moitas cousas da cociña e despois faría diversos cursos. "Teño moitos libros de cociña e gústame aprender cousas novas", conta. Volveu á hostalaría hai catro anos, despois dun accidente de tráfico cando traballaba en axuda a domicilio, e foi da man de seu irmán, que era quen levaba o negocio antes e lle pasou a xerencia, cun balance ata agora moi positivo.

No Bar Pepe -que mantén o nome orixinal por condición do propietario, ao ser un negocio con máis dun século- Georgina ofrece menús do día, de luns a venres a 11 euros "para xente obreira que non está disposta a pagar máis" e os sábados e os domingos a 13 euros, aínda que en datas sinaladas tamén prepara propostas algo máis especiais a 15 ou 16 euros. Levan tres primeiros e tres segundos, e postres caseiros entre os que "a máis famosa" é a tarta da avoa, aínda que tamén a hai de queixo, de tres chocolates, tiramisú ou flans de queixo e de café.

O negocio ten asemade unha carta de racións na que o máis solicitado é o raxo, xunto con chipiróns, calamares, milanesas de polo e de porco, e segredo á prancha ou á brasa "que tamén gusta moito". Ademais, ofrece callos os domingos, que tamén adoita haber no menú os mércores xunto co churrasco.

EVENTO O DÍA 11

Georgina Rodríguez traballa moito por encarga e fai comidas especiais para grupos. Entre a clientela desde que está ela formouse unha peña do propio bar, que "nos xuntamos, comemos e pasámolo ben", con comidas periódicas. A próxima será o vindeiro sábado 11 pero nesta ocasión será un acto aberto a calquera persoa que se queira apuntar (antes do día 9) e que contará coa actuación de Escolma de Meus.

O menú será con sopa de cocido, cocido completo, postres e bebidas, por 36 euros.