El PP de Viveiro urge la cesión del muelle viejo al Concello para adecentarlo

El PP de Viveiro urge al gobierno local a gestionar "canto antes" la firma del convenio con Portos de Galicia para conseguir la cesión del muelle viejo y proceder a "acondicionar debidamente" la explanada que sirve como aparcamiento, que presenta deficiencias.

El portavoz popular, Óscar Rodríguez, recuerda que en el pleno de diciembre del 2019 su grupo presentó una moción para solicitar a Portos esta cesión y salió adelante "coa abstención do PSOE e do BNG". Los populares dicen que ya habían hablado con Portos, "que estaba en disposición de ceder o peirao vello gratuitamente" mientras que el Concello asumiría el mantenimiento, la vigilancia y la urbanización "dado que outra alternativa sería promover a xestión privada da superficie".

Añaden que el 21 de abril el ente público remitió al Concello un borrador de convenio para ultimar la cesión pero este acuerdo "segue aínda no caixón da alcaldesa sen firmar", por lo que los populares llevarán de nuevo este asunto al pleno municipal "para que ese espazo de uso público poida estar nas condicións axeitadas".

EDAR Y EMISARIO DE CELEIRO. Por otro lado el PP acusa a la alcaldesa de "desentenderse" de la mejora del saneamiento de Celeiro y de "poñer en risco" los fondos para acometerlo.

Rodríguez recuerda que en materia de saneamiento las competencias son municipales, por lo que considera que correspondería al Concello el peso fundamental en la gestión de esta obra. "É lamentable que Loureiro se desentenda das súas competencias sobre a depuradora, sobre o saneamento de Celeiro e o novo emisario e mesmo sobre a retirada do vello, pois descarga en Augas de Galicia non só a responsabilidade de execución das obras e o seu financiamento, senón tamén a súa complexa tramitación ante Costas do Estado", asevera.

El popular critica el comunicado difundido por el Concello en relación a las gestiones llevadas a cabo para el saneamiento tras la visita a las obras de la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, y cree que el gobierno municipal hace suyo el trabajo de otras administraciones. "A alcaldesa é incapaz de atender debidamente os seus deberes para conseguir a mellora necesaria na rede de saneamento e a súa inacción e pasotismo poñen en risco o financiamento", dice Rodríguez, que asegura que el Concello "non fixo ningún trámite ante Costas para facilitar a autorización das obras de Celeiro, que Augas de Galicia leva demandando desde 2016".