O PP de Viveiro reclama a mellora do pavimento da praza Pastor Díaz

“É inaudito que esta praza teña o pavimento como o ten sendo un dos ámbitos do recinto histórico polo que pasa máis xente cada día”. Estas son as declaracións do PP de Viveiro respecto do estado do pavimento da praza Pastor Díaz.

Dende o grupo municipal sinal o "desinterese do equipo presidido por María Loureiro pola imaxe da cidade e tamén pola seguridade dos peóns".

O portavoz municipal do PP, Óscar Rodríguez, anuncia que o seu grupo presentará unha iniciativa no pleno da corporación para a mellora do pavimento da citada praza.

"A praza Pastor Díaz está pavimentada en gran parte con laxas de granito, que, debido ao moito tempo que teñen, acusan un notable desgaste e configuran un firme moi irregular. Como consecuencia son frecuentes os tropezóns e as caídas de peóns", segundo destaca Óscar Rodríguez.

Os populares destacan que a praza énchese de auga cando chove, de maneira que camiñar por ela resulta incomodísimo.

Rodríguez di: “Non é normal que o firme desta praza se manteña no estado no que se encontra; hai que melloralo e para abrir o camiño para conseguilo, os concelleiros do PP presentaremos proximamente unha iniciativa ao pleno da corporación; esperemos que o goberno local atenda esta iniciativa, que responde ao sentir de numerosos veciños de Viveiro”.