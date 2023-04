El PP de Viveiro presenta una candidatura comprometida con el futuro del concello

El PP de Viveiro, con Mariña Gueimunde como cabeza de lista, presentó este sábado su candidatura para las elecciones municipales del 28 de mayo. “Somos un equipo de 27 persoas comprometidas co futuro de Viveiro e cunha gran responsabilidade polos problemas da cidade”, dijo la alcaldable, que considera que tienen "un gran equipo".

"É unha lista 100% paritaria que representa as diferentes parroquias do concello. Xente xove con preparación, ilusión e experiencia laboral nos diferentes campos; unha mostra, dixo, do que é verdadeiramente a sociedade viveiresa”, refiriéndose al perfil profesional de sus componentes, con representantes del mundo empresarial, la hostelería, docencia, del mar, el deporte y también estudiantes.

Mariña Gueimunde los definió como "traballadores valentes que desexan resolver os problemas das nosas parroquias e devolver o esplendor a Viveiro”, recalcó la candidata, añadiendo que constituyen "un grupo unido con un único obxectivo: traballar por Viveiro. Un equipo disposto a pelexar pola alcaldía baixo as sigla do PP, partido do que tan orgullosos nos sentimos".

La popular estuvo arropada por dirigentes provinciales como el secretario general del PP lucense, Javier Nodal, y el coordinador general, José Manuel Balseiro, además del diputado nacional Jaime De Olano y también el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices (PPdeG). Tampoco faltó su predecesor y presidente local del PP, Óscar Rodríguez.

VOTO ÚTIL. Durante sus intervenciones los responsables provinciales, autonómico y nacional coincidieron en destacar la importancia de que se produzca un cambio de gobierno local, porque "votar ao PSOE non sería útil para o pobo viveirés, porque os dirixentes socialistas dos últimos anos non impulsaron nin un só proxecto que servise para mellorar a calidade de vida ou para impulsar Viveiro socioeconomicamente".

La candidatura del PP es la única alternativa para que el concello salga del estancamiento, según los populares. "Se queren que este municipio volva a ser un referente na Mariña e na provincia, a opción só pasa por apoiar ao Partido Popular”, remarcaron.

"Estase a demostrar pola vía dos feitos que as políticas socialistas non foron nin son rendibles”, aseveran los populares, quienes afirman que "o PSOE de Viveiro é o mesmo que o da Deputación e o de Pedro Sánchez; de aí que cando algo non funciona como está a acontecer en Viveiro, na provincia e no Goberno sexa importante cambialo”.