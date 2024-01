El PP de Viveiro plantea que las asociaciones puedan recibir ya las ayudas de 2023

El PP de Viveiro registró una moción en la que insta al gobierno municipal a habilitar una partida presupuestaria vía suplemento de crédito para abonar las subvenciones del 2023 que tienen pendientes de recibir las asociaciones y clubs del municipio, "en tanto no se elabora un nuevo presupuesto que defina y cuantifique las que les corresponderían en 2024". Asegura que la banda municipal no preparará su actividad para Semana Santa hasta que reciba el ingreso ya que "hace seis meses que su personal no cobra", y en general todos los colectivos sufren los perjuicios de esta situación.

La portavoz, Mariña Gueinunde, dice que la falta de presupuesto "no es más que una excusa para demorar en el tiempo el problema" y recuerda que hasta que entre en vigor el de 2024 se considera prorrogado el de 2023, con lo que se pueden tramitar créditos extraordinarios y suplementos de crédito "sin necesidad de esperar a que el gobierno de PSOE y BNG negocie un nuevo presupuesto".

Añade que en las últimas semanas escucharon las preocupaciones de los colectivos, que anularon programaciones o se dieron de baja como asociación por no poder atender las deudas "por fiarse de la palabra de la alcaldía y la tenencia".

El gobierno municipal, que está en minoría, no logró aprobar los presupuestos de 2024 en un pleno extraordinario celebrado a finales de diciembre. Las cuentas incluían las ayudas a las asociaciones, aunque con una quita, y una compensación por la cantidad que no pudieron recibir en 2023.