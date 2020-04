El PP de Viveiro plantea más de 20 medidas para paliar los efectos de la crisis sanitaria

Los ediles del PP de Viveiro hacen llegar al Concello un total de 23 propuestas de ayudas para paliar la crisis del Covid-19 en el municipio, tras 40 días de confinamiento en los que dicen que quisieron ser "respectuosos e pacientes, sen tocar a gran cantidade de temas pendentes que inflúen negativamente no presente e futuro do noso pobo". Ahora lanzan estas iniciativas después de recibir "moitas queixas" y de observar "carencias" ante "a total inoperancia, desidia e mal facer do goberno local".

Los concejales populares plantean crear una comisión participativa formada por todos los grupos políticos, personal técnico, servicios sociales y asociaciones de comerciantes, además de realizar un presupuesto extraordinario para mitigar el impacto económico en los vecinos que incluya el total de las cantidades previstas para fiestas o actos culturales que no se van a celebrar.

También proponen que a los locales de hostelería que ocupan la vía pública no se les pase el recibo de todo el ejercicio 2020 y que a todos los negocios cerrados por imperativo legal se les anule el cobro de basura, agua y saneamiento "durante todo o tempo de confinamento e cunha prolongación de seis meses", algo que también piden aplicar a personas vulnerables. Plantean asimismo una reducción del Ibi a los vecinos que hayan perdido su trabajo a causa de la crisis y a los propietarios de locales con actividad comercial, por el tiempo del cierre o su pago total con cargo a las arcas municipales.

Para este sector también reclaman la firma de un convenio de colaboración para impulsar una campaña de promoción del comercio local, ayudas económicas a fondo perdido a todos los comerciantes que tengan que tomar medidas para reiniciar su actividad cuando las autoridades lo permitan y habilitar una oficina municipal de información para ayudar al pequeño autónomo a gestionar burocracia relacionada con el Covid en relación a ayudas, Ertes u otras cuestiones.

El PP también plantea anular las tasas que restan de este año a los puestos del mercado de la Praza Maior, del Corte Inglés y ambulantes.

En los servicios sociales, pide reforzar el plantel para atender "en condicións" a las familias más vulnerables y controlar diariamente el reparto de alimentos y primeras necesidades. Otras medidas son bonos a fondo perdido para ayudar a pagar el alquiler a vecinos con carencias o que perdieran su trabajo, comprar mascarillas homologadas para repartirlas gratuitamente en zonas rurales y a mayores, facilitar acceso a internet a los estudiantes que no disponen de medios en sus casas, impulsar a través de la web programas de relajación y entretenimiento virtual para toda la población, que se realice entrega a domicilio de libros de la biblioteca o crear un nuevo programa de voluntariado para colaborar en actividades sociales que podrían llevar a cabo vecinos o los propios integrantes de la corporación.

Entre las iniciativas del PP también está aprovechar que apenas hay movimiento en las calles para baldear y desinfectar vías públicas, aceras y contenedores sobre todo en las zonas urbanas, habilitar el pabellón de deportes u otra instalación para permitir dormir gratis y ducharse a transportistas o personas vulnerables, dar prioridad al trámite de las licencias de obra "dado que hai moita xente que depende da autorización para comezar a súa actividade laboral", que se facilite a los vecinos durante el confinamiento la gestión de documentos relacionados con ayudas por el Covid-19 y solicitar a todas las administraciones todas las ayudas económicas y sociales posibles.

Finalmente, piden que mientras dure el estado de alarma las banderas oficiales de España, Galicia y Viveiro ondeen a media asta y con un lazo negro "en sinal de loito polos falecidos".