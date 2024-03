El PP de Viveiro alerta de la "deriva" del Concello, que cerró 2023 con 834.000 euros de "facturas sen pagar"

El grupo municipal del PP de Viveiro ofreció este sábado una rueda de prensa para denunciar la "crítica situación financieira" y la "deriva económica" del Concello tras conocer los datos de la liquidación del presupuesto de 2023, por la acumulación de "unha débeda en concepto de facturas pendentes de pago de preto de 900.000 euros", en concreto 834.927 euros.

La portavoz, Mariña Gueimunde, dice que para poder pagar esa cantidad el Concello se ve en la obligación de hacer uso del remanente de tesorería del que dispone, "cifrado en 455.0657 euros", y de un reconocimiento extrajudicial de crédito "por importe de 379.860 euros". “É inaudito que teñamos que tirar do remanente e dunha operación bancaria para poder efectuar o seu pagamento”, dice la popular, quien lamenta que Viveiro "claramente non é un Concello saneado, é un Concello que nin tan sequera pode pagar gastos ordinarios”.

El grupo popular alude a "clarificadores informes" de Intervención y de Secretaría que a su juicio evidencian que "a xestión deste goberno local é a peor que houbo, a todas luces". Ven que se incumple "reiteradamente" la Ley de Contratos del Sector Público, con una "inxente" cantidad de expedientes tramitados para el reconocimiento de obligaciones "sen seguir os trámites previstos na normativa contractual".

Los populares detallan que el grueso de las facturas corresponden a servicios exteriores y suministros, a comunicaciones y a publicidad, propaganda y relaciones públicas, con partidas de 364.751,35, 298.360,80 y 55.178,66 euros, respectivamente. Las de menor importe son de mobiliario (1.909 euros), transportes (1.208 euros), infraestructuras (9.140,72) y servicios de profesionales independientes (3.489,64 euros).

"Non podemos permitir este descontrol. Non é de recibo que se gaste en propaganda e en conceptos que nin tan sequera sabemos o que son porque non se detalla e, pola contra, teñamos asociacións e colectivos en Viveiro que non dan cobrado as súas subvencións. Isto é un despropósito e así o trasladamos publicamente porque os veciños teñen que saber o que hai e o que temos", expresó Gueimunde.

El grupo popular entiende que los ciudadanos deben conocer estas cifras, tras pedir en el último pleno al gobierno que las explicara y no las pasara por alto a través de una dación de cuenta. "Non só declina pronunciarse senón que o atrevemento é tal que nos dixo que non dispoñía da documentación e nos remite ás actas plenarias. Estamos ante un desgoberno sen precedentes”, dice Mariña Gueimunde, que adelanta su intención de "seguir fiscalizando" los movimientos del gobierno municipal, que a su entender "está levando ao Concello á quebra administrativa e económica".