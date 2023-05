O PP de O Vicedo apostará pola praia de Fomento ao longo do vindeiro mandato

O Partido Popular de O Vicedo presentou este domingo a lista coa que concorrerá ás eleccións do vindeiro día 28 e o seu candidato e actual alcalde, Jesús Novo, asegurou que o vindeiro mandato será o que marque o desenvolvemento, posta ao día e aproveitamento da praia de Fomento.

O tamén deputado provincial explicou que, de seguir gobernando, vai insistir na súa política de mellora das estradas municipais "cuestión que é unha teima para o noso goberno".

Tamén avanzou que vai loitar pola "posta en funcionamento do centro de día e por seguir facendo do turismo unha oportunidade económica para O Vicedo".

A este respecto, Jesús Novo lembrou que no concello xa se experimentaron melloras importantes e citou, por exemplo, que "xa demos un salto cualitativo e cuantitativo ao estar incluídos na relación de Pobos Máxicos de España. Ademais, a romaría vikinga cobra cada ano máis forza". Tamén anticipou a creación dunha pista de pádel en Folgueiro.

Estas propostas presentáronas nun acto celebrado na tarde de onte, que contou coa presenza de veciños, dos integrantes da candidatura popular no concello ademais do apoio do coordinador provincial do PP, José Manuel Balseiro.

Ademais do propio Jesús Novo, a lista confórmana María del Pilar Otero Insua, Modesto Riveira Fernández, José Ángel Canoura Iglesias, Balbino Trasancos González, José Dovale Liz, Alejandro Martínez Eiroa, Azucena Rolle Calvo e Jorge Baltar Martínez. Os suplentes son Jonathan Fanego Fernández, Azucena Gasalla Rego e María Dolores Lamelas Quelle.