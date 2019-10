El PP ve "imposible" fichar a bordo en la pesca porque los barcos "no son oficinas"

Los candidatos del PP al Congreso por Lugo Jaime de Olano y Joaquín García Díez consideran un "agravio" la obligación de fichar en el sector pesquero y se comprometieron este jueves ante directivos de Puerto de Celeiro y la Cofradía de Pescadores a impulsar iniciativa "para evitar a obriga de fichar nas embarcacións pesqueiras". La inclusión de la pesca en la Lei de Registro de la Jornada Laboral, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez es vista por los populares como "un despropósito" que es "imposible de cumprir porque os barcos como centros de traballo non son equiparables a unhas oficinas ou fábricas de enterra, nin polos seus horarios nin en moitas ocasións polos sistemas de retribucións".

La argumentación de los diputados del PP se basa en que "o modo de vida e de traballo é totalmente diferente ao de terra, hai barcos que están a faenar durante mareas máis dun mes con horarios diferentes cada día". Y abundan en que "se na pesca de altura se dan as circunstancias apuntadas de longos períodos de tempo en alta mar, na pesca artesanal o sistema é inviable porque na maioría dos casos os traballadores cobran por captura e non por horas traballadas, de maneira que cando non hai as capturas suficientes non hai unha retribución completa".

Dicen De Olano y García Díez haber observado perplejidad en los armadores de Celeiro puesto que "desde o Ministeiro de Traballo non tiveron en conta a necesidade de contemplar medidas distintas para o Réxime Especial do Mar nin lles consultaron, tal como sería preceptivo, amparándose no Convenio 180 da Organización Internacional do Traballo".

Para los populares, esta iniciativa socialista supone "un descoñecemento e falta de sensibilidade e de diálogo co sector pesqueiro que se suma ao golpe propiciado hai uns meses ao aplicar unha forte subida aos recibos da Seguridade Social á maioría dos traballadores do mar, especialmente na baixura".

Otra preocupación que han pulsado en Celeiro los populares son las consecuencias de una salida del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo, cuestión que abordarán con el sector en un próximo encuentro en el que contarán con la conselleira de Mar, Rosa Quintana.