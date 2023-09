El PP sigue atacando al gobierno del BNG ribadense con obras que tacha de "farsas"

El alcalde de Ribadeo, Dani Vega, calificó como “unha farsa total” el estado en el que se encontraba la pista multideporte construida por el anterior gobierno municipal en una zona entre las calles Daniel Cortezón y Pintor Fierros en la que asegura que tuvieron que trabajar “durante máis dun mes” para poder acondicionarla debidamente y así poder recepcionarla.

El nuevo regidor ribadense manifestó su “total desacordo” con la gestión de los nacionalistas al final del mandato anterior con esa obra de la que indica que estaba “chea de carencias” que hubo que solucionar “gracias ó traballo que fixeros os técnicos do Concello e que quero agradecer especialmente porque de non ser por eles non sei como íamos solucionar esa situación que herdamos”.

Como ejemplo de sus palabras indica que la obra estaba en tan mal estado “que incluso a pintura se desfixo e houbo que volver a pintalo todo”. También dice que “ninguén se tomou en serio o tema do axardinado”, algo que indica que “tivo que solucionar persoalmente o concelleiro Diego dos Santos porque senón tampouco tería amaño”.

Igualmente apunta que había problemas con la iluminación que también fue necesario atender y, en resumen, dice que “houbo que cambiar case todo” porque sostiene que “a única intención do BNG era rematar antes das elecións municipais e todo era un despropósito”. Vega dice que en este momento la situación está ya encarrilada y apunta que las previsiones que tienen son recepcionar la obra esta misma semana y que ya pase a ser titularidad del Concello, pese a que ya desde antes de las elecciones municipales hay gente utilizando las pistas para jugar.