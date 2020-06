El PP de Ribadeo indigna al Concello tras acusarlo de querer suplantar a la Xunta

El portavoz municipal del PP de Ribadeo, Daniel Vega, provocó un enfrentamiento con el gobierno municipal del BNG y concretamente con su concejala de igualdade, Mari Luz Álvarez Lastra, tras haber acusado al equipo de gobierno de tratar de suplantar a la Xunta de Galicia con la intención, según él, de atribuirse unas ayudas correspondientes a un bono de cuidado extraordinario destinado a la infancia.

Concretamente, Vega dijo que "pode comprobarse como desde a entidade local se adapta o deseño do bono que vén de facer pública a administración autonómica para aparentar que se trata dunha medida que impulsa o Concello".

Asegura que eso le sorprendió mucho "ao intentar facer súas estas axudas de 500 euros ao mes cos que os proxenitores poden pagar os servizos dun coidador a domicilio ou compensar o pase a unha situación de excedencia ou redución de xornada dende a declaración de emerxencia sanitaria ata a reapertura dos centros educativos" y pidió al gobierno local "máis humildade, respecto e que se deixe deste tipo de artimañas". Además acusó expresamente al gobierno del Bloque de "pretender sacar rédito político" de la crisis económica.

Pero las acusaciones de Daniel Vega provocaron una gran "sorpresa e indignación" en el gobierno municipal y concretamente la concejala Mari Luz Álvarez Lastra aseguró que desde su gobierno "non se usurpa absolutamente nada e o que se fai é informar da existencia destes bonos e axudar na tramitación das axudas ademais de darlles publicidade a través das redes sociais".

Álvarez Lastra indicó que esta forma de proceder es la habitual con este tipo de ayudas porque "o Concello é a administración máis próxima á cidadanía e como tal debemos darlle toda a información, da forma máis transparente posible, e desde logo axudarlle a facer todas as tramitacións, veñan da administración que veñan".

La concejala hizo ver lo ridículo de las acusaciones de Daniel Vega al apuntar que "nós non estamos en campaña electoral, nós non perdemos nada, nós estamos xestionando para a cidadanía de Ribadeo. Imos seguir informándoos e axudándoos e as técnicas municipais do CIM e a ADL van seguir facéndoo porque non se trata de contrapoñer nada".

Además califica de "inxustísimo e indignante que un partido político se queira apropiar do diñeiro público que todos os cidadáns estamos aportando cos nosos imposto".