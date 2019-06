El PP ya realizó un acercamiento al PSOE en Barreiros con vistas a lograr su apoyo

El candidato a la alcaldía de Barreiros por el Partido Popular, Alfonso Fuente Parga, reconoció haber mantenido el miércoles una reunión con la responsable socialista Carmen Veiga, que ocupará la única concejalía obtenida por su partido en la corporación, con vistas a tratar de conseguir su apoyo en la sesión de investidura que se celebrará el próximo día 15. Carmen Veiga, en cambio, negó esa reunión y afirmó a este diario no haber mantenido "ningunha conversa con ninguén" y se remitió a los servicios de comunicación provinciales del PSOE porque, afirmó, "eu non estou levando nada. Estou vendo a televisión onde se está falando de pactos en toda España e parece que eu son unha excepción".

Pero Alfonso Fuente reconoció la reunión mantenida el miércoles sobre las ocho de la tarde, entre otras cosas porque es muy difícil negarla pues ha circulado desde el mismo miércoles a la noche entre los vecinos del municipio una foto del coche de Alfonso Fuente aparcado delante de la vivienda de la edil electa socialista.

El todavía alcalde en funciones reconoció que mantuvieron una conversación "normal" sobre "a vida municipal" entre "dúas formacións que polo menos neste momento estamos na oposición". Negó haber llegado a ningún tipo de acuerdo con Carmen Veiga y simplemente dijo que "charlamos sobre a situación actual pero sen chegar a ningunha conclusión en concreto" con lo que afirmó que "polo momento, non hai nada de nada, non se producíu ningún tipo de avance".

Asimismo, Fuente Parga admitió que "o que é indiscutible é que a chave do goberno municipal de Barreiros está en mans dela, eso non se pode negar porque é así e será a ela a quen lle toque decidir quen é o que goberna Barreiros os vindeiros catro anos".

A ese respecto, se mostró abierto a gobernar con el voto del PSOE: "O que está claro que é que se nos ofrece o seu voto nós non o imos rexeitar. Nós temos cinco concelleiros coma o BNG e imos propoñer candidato de goberno, iso está clarísimo. Se nos quere votar, pois encantados e formaremos goberno con ela. Iso por descontado". No mostró ningún empacho ideológico al respecto y admitió que "non imos renunciar á alcaldía só porque sexa o Partido Socialista o que nos apoie".

El regidor en funciones negó haber ofrecido ningún tipo de pacto concreto ni haber hecho ofertas sobre la composición de gobierno a Carmen Veiga y admitió que tampoco ella "nos deu ningún tipo de resposta". Fuente Parga recordó que "ela, igual que nós, está dentro dunha estrutura moito máis ampla, como no seu caso é o PSOE, e supoño que tamén terá que escoitar o que lle din desde o seu partido que aí si que xa non sei o que pode ser nin moito menos cal será a súa decisión".

En ese punto, Carmen Veiga complementó las declaraciones de Alfonso Fuente ya que afirmó que "polo momento ninguén do PSOE se puxo en contacto comigo para nada. Non sei nada", aseguró en referencia a su propia formación política. Este diario, sin embargo, pudo saber que el secretario provincial, Álvaro Santos, sí habló con Veiga la semana pasada.

PROVINCIAL. Tanto el PSOE como el BNG están manteniendo negociaciones a nivel provincial para tratar de llegar a un acuerdo global a nivel provincial. Hay varios municipios donde esas negociaciones se están atascando, aunque en el caso mariñano solo hay dos: Barreiros y O Valadouro, porque en el resto no parece que haya ningún problema. En O Valadouro es la situación inversa a la de Barreiros y es el BNG quien debe investir un alcalde socialista.

Pero la situación es diferente en otros puntos de la provincia. En la propia capitalidad los socialistas están pendientes de un pacto con el Bloque y en A Fonsagrada incluso podría llegar a darse un pacto entre populares y nacionalistas tras décadas de dominio socialista en este municipio.

Con todo, el mayor frente abierto estará en la Diputación Provincial, donde el PSOE necesita del BNG para conseguir la mayoría que les permita gobernar los próximos cuatro años dicha entidad.

BNG BARREIRENSE. A nivel local el Bloque Nacionalista Galego de Barreiros mantendrá su primera reunión de grupo hoy mismo en la que abordarán esta situación. La candidata a la alcaldía, Ana Ermida, admitió que tras haber realizado la puesta en común prevista para hoy se pondrá en contacto con Carmen Veiga.