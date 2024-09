El PP preguntará al Gobierno central si rebajará la protección al lobo

Los senadores del Partido Popular lucense José Manuel Barreiro, José Manuel Balseiro y Juan Serrano aprovecharon el fin de semana para visitar Ferreira de O Valadouro, donde se reunieron con el alcalde, José Manuel Lamela, poniéndose a su disposición "para o que puidera necesitar dende o Senado". Los representantes en la Cámara Alta de las Cortes españolas manifestaron al mandatario su intención de dirigirse formalmente al Gobierno central para preguntarle si prevé rebajar la protección del lobo, tal y como se acordó la semana pasada en el seno del Consejo de la Unión Europea, que abordó una propuesta de la Comisión para modificar el estatus de la especie de "estrictamente protexido a protexido".

Los populares también quieren saber si el Ejecutivo de Sánchez permitirá el control de la especie en las zonas donde se encuentra en peligro de extinción, como es el caso de Galicia. La pregunta se debe a que "a decisión final está nas súas mans, xa que é o Estado o que debe quitalo da Listaxe de Especies Silvestres en Réxime de Protección Especial (Lespre)".

La iniciativa del PP se debe a que España, junto a Irlanda, fue uno de los países que votó en la Unión Europea en contra de reducir la protección del depredador. "Non parece que o Goberno do PSOE estea disposto a escoitar as demandas dos gandeiros e de Galicia: rebaixar o status do lobo para poder garantir o equilibrio entre a súa protección e a actividade gandeira", indicó José Manuel Balseiro, quien subrayó que "dende o PP temos claro que estaremos ao lado dos gandeiros da nosa provincia e pedimos ao Executivo de España que actúe igual".

En este sentido, el regidor valadourés les trasladó en el encuentro la preocupación que suscita este tema entre el vecindario y especialmente entre los ganaderos del concello, debido a los múltiples ataques del lobo a los animales de sus explotaciones. Este problema, que es generalizado en la comarca mariñana y que afecta a otros puntos en la provincia, "supón importantes perdas para o sector gandeiro afectado", además de generar inquietud entre los ganaderos de las zonas donde la presencia del depredador es abundante con ataques cerca de las viviendas.

La preocupación crece entre los ganaderos

Los continuos ataques del lobo a los rebaños domésticos de cabras y ovejas, e incluso a perros guardianes, algunos mastines, además de los que el depredador efectúa al ganado del monte, sobre todo potros jóvenes, están elevando el nivel de preocupación entre los ganaderos y vecinos propietarios de estos animales. En el caso del vecindario tienen los rebaños para autoconsumo y en su gran mayoría por tener las fincas limpias, mientras que los ganaderos buscan la misma finalidad y poder vender alguna res, bien sean caballos jóvenes o terneros.



El comportamiento agresivo de una manada de lobos en O Vicedo provocó incluso que Unións Agrarias solicite a la Xunta que analice el riesgo y adopción de medidas de control y desplazamiento, pues los ganaderos temen que de atacar los canes pase a los humanos, debido a que se aproximan mucho y no tienen miedo alguno.