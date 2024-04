El PP de Viveiro pregunta cómo la grúa retiró coches sin sancionar en Semana Santa

El PP de Viveiro preguntó en un ruego del pleno ordinario de este miércoles por qué se prestó servicio de grúa municipal en Semana Santa y no se hace el resto del año. También inquirió cómo retiraron los vehículos sin una sanción previa ante la falta de agentes de la Policía Local.

La portavoz popular, Mariña Gueimunde, recordó que se interesaron por la grúa en sesiones anteriores, cuando les indicaron que los trabajadores de Aparcamientos A Mariña, que es un centro especial de empleo, no podían utilizarla en ese momento por prescripción médica.

“Si no ha cambiado su situación, por qué se ha prestado el servicio en Semana Santa y no se hace el resto del año, cuando los ciudadanos pagan sus impuestos y vados, y a veces no son capaces siquiera de salir del domicilio para acudir a sus trabajos”.

Gueimunde indicó en el ruego que la alcaldesa dijo en plenos anteriores que “había un traballador que cumpría ese servizo pero por motivos de saúde hai dous anos tivo que deixalo, realizando o servizo o encargado da empresa pero agora mesmo tampouco pode realizalo por prescrición médica”.

María Loureiro añadía entonces, según la popular, que “en 2022 solicitouse orzamento a dúas empresas para realizar o servizo pero unha delas non podía polas dimensións da súa grúa e outra estivo interesada pero logo deixou de realizalo polo volume de traballo da súa propia empresa. A día de hoxe ningún traballador da empresa Aparcamentos A Mariña está en condicións de realizar o traballo”.

La popular también expresaba gratitud hacia los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como a los bomberos y Protección Civil por el apoyo brindado en Semana Santa ante la ausencia de la Policía Local. “Su trabajo y el civismo de la gente ha sido un ejemplo para residentes y visitantes. Sus labores de control y disuasión han sido muy eficientes, así como también lo ha sido el trabajo de la grúa municipal”.