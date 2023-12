El PP pide más Policía Local en las calles de Burela

El grupo municipal del PP demandó al gobierno burelés que complete la plantilla de Policía Local y la dote de diez agentes porque consideran que es algo necesario para mejorar la seguridad en las calles de Burela, algo que también entienden que es preciso en este momento.

Los concejales populares dicen no comprender "as congratulacións da alcaldesa por contar con dous axentes máis na nosa vila" porque recuerdan que "era algo que dende o PP levamos demandando ao longo do mandato anterior e que, por fin, despois de moito insistir se leva a cabo".

Por ello trasladan su bienvenida a los agentes que se van a incorporar pero con todo recuerdan que "a pesar de que se anunciou unha praza de oficial de Policía Local máis, a plantilla contará co mesmo número de efectivos, oito, porque ao tratarse dunha praza de promoción interna, un dos axentes que xa prestan servizo na actualidade pasaría a ser oficial".

Asimismo, lamentan no disponer de información acerca de cuando se cubrirán las plazas vacantes que bajo su punto de vista "son moi necesarias para crear a quenda de noite coa que ofrecer aos veciños a seguridade que demandan".

MESA DE SEGURIDAD. En el último pleno de la corporación municipal burelesa los concejales populares solicitaron a la alcaldesa, Carmela López, que convoque "canto antes" la Mesa de Seguridad Local en la que están integrados lo distintos grupos políticos que conforman la corporación municipal.

Quieren que se realice esta convocatoria porque entienden que es necesario analizar la problemática que a su juicio se está viviendo en Burela en materia de seguridad ciudadana.

Por eso lamentan que "polo de agora, a alcaldesa non dese resposta á nosa proposta, o que nos fai pensar que non lle preocupa o asunto".