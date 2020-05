El PP de A Mariña recrimina al Gobierno su "inacción" ante la situación de Alcoa

El PP de A Mariña ha recriminado al Gobierno central su "inacción" ante la situación de la factoría de Alcoa en San Cibrao, tras "18 meses en un punto muerto" y con un estatuto "que no da ninguna garantía ni a Alcoa ni al sector en general".

Así lo han manifestado este sábado los representantes del PP en Viveiro, Burela, Ribadeo, Cervo, Xove y O Vicedo –Óscar Rodríguez, Manuel Rouco, Daniel Vega, Alfonso Villares, Demetrio Salgueiro y Jesús Novo, respectivamente–. Todos han mantenido una reunión telemática con la presidenta del PP en la provincia de Lugo, Elena Candia, y los diputados nacionales y senadores lucenses.

En ella, los populares también han criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, parezca que "está más preocupado por meter a Pablo Iglesias en el CNI y a 26 altos nuevos cargos, que del empleo y de la supervivencia de las empresas de nuestro país".

Por su parte, el alcalde de Cervo, Alfonso Villares, ha querido dejar claro que "solo hay una solución para Alcoa" y es que "el Gobierno central apruebe una tarifa eléctrica que sea competitiva" con la de otros países europeos.

Además, considera que "querer hablar de otras cosas y meter a otros actores en el debate es no querer arreglar el problema", por lo que pide al Ejecutivo nacional que no les "quite" lo que tenían y "evite que ese dinero se vaya a otros países".

Por su parte, el regidor de Xove, Demetrio Salgueiro, ha insistido en la necesidad "inmediata" de modificar el estatuto con las alegaciones que se presentaron.

En la misma línea, Elena Candia censuró la "escasa" responsabilidad que están demostrando los responsables locales y provinciales del Partido Socialista a este respecto, ya que "siguen de perfil" y "prefieren defender antes a Pedro Sánchez que a sus vecinos, su provincia y su comarca".