El PP lucense apoya al policía mariñano herido en los disturbios de Cataluña

Ángel Manuel Hernández vio como su vida cambiada en unos instantes. Este policía nacional fue uno de los antidisturbios heridos en 2019 en los altercados de Cataluña al impactar sobre su cuerpo un adoquín lanzado desde una vivienda en la Plaza de Urquinaona. Las lesiones que arrastra desde entonces le impiden trabajar, pero él se niega a que lo jubilen por enfermedad común y pide que se reconozca que su incapacidad es consecuencia de un claro acto de servicio. Algo en lo que insisten también desde el PP, cuya plana mayor en la provincia se desplazó este sábado a Burela para arropar al agente, un acto al que se sumó la portavoz de Interior y Seguridad de los populares en el Congreso de los Diputados, la ourensana Ana María Vázquez.

"Non só hai que preocuparse das infraestruturas, senón tamén das persoas", clamó Vázquez, quien exigió justicia para Ángel y sus otros compañeros en la misma situación desde el puerto burelés, respaldada por los diputados Jaime de Olano y Joaquín García Díez; la presidenta provincial, Elena Candia; el parlamentario mariñano, José Manuel Balseiro, o el portavoz del PP en Burela, Manuel Rouco.

"O servilismo que ten o Goberno de España co independentismo non pode ser a consta de dignidade dos servidores públicos", recalcó la diputada ourensana, "cuyo apoyo deja bien a las claras el sentimiento de todo el PP", matizó el dipurado por Lugo De Olano.

"Podía haber sido mucho peor", recuerda Ángel Manuel Hernández, que arrastra secuelas severas

Insistió el abogado vivariense en que la situación del expolicía burelés "encoge el corazón, al ver como a un servidor público que en aquellos días se dejaron la piel en defensa de la libertad, la democracia, la convivencia y la concordia ahora le niegan lo que por derecho le corresponde. Estamos ante un Gobierno indigno", aseveró.

Por su parte, el policía mariñano confirmó que inició la presentación de los recursos y que ahora "es cuestión de tiempo, los plazos en la Administración son largos y tediosos, pero por lo menos están iniciados y espero que se vaya agilizando todo, aunque la verdad es que va fluyendo rápidamente", cuenta el hombre, de 45 años de edad que tras agotar la vía administrativa debería recurrir al Contensioso Administrativo.

El expolicía arrastra problemas de movilidad en el brazo derecho. "No me dan muchas expectativas de recuperar al cien por cien de la lesión, porque los nervios radiales están afectados desde el principio y con los tornillos, la placa y todo lo que llevo dentro tengo muchos problemas de movilidad", asevera Hernández, quien no esperaba este desenlace. "Contaba en volver a estar en activo en siete meses, pero se complicó todo y tuve que pasar por una segunda intervención y al final me han jubilado", lamenta.

Anímicamente, confiesa sentirse algo mejor que hace dos años, pero sigue recordando una y otra vez aquellos hechos. "Son cosas que no se olvidan y están siempre en mi memoria, pero podía haber sido mucho peor", asevera.