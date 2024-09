El PP insta a Por Viveiro a firmar la moción de censura que tienen lista

Los concejales del PP de Viveiro instan a Por Viveiro a firmar la moción de censura que tienen preparada para presentar. "Si quiere trabajar y hacer a su nombre tiene en su mano la moción de censura, si no quedará retratado y no habrá quien levante cabeza", advierte la portavoz, Mariña Gueimunde, quien recuerda que no es la primera vez que el Partido Socialista (PSOE) gobierna en el municipio gracias al apoyo de los ediles de la agrupación independiente.

El popular Martín Vale recalca que "la gente quiere un cambio ante la deriva del Concello vivariense. Ven un error la conformación de este gobierno" (el bipartito PSOE-BNG, que sustenta Por Viveiro).

Mariña Gueimunde destaca que los dos años de plazo para cumplir el acuerdo programático de quince puntos que los independiente suscribieron con los socialistas se agotan sin que el gobierno estrenase las condiciones. La popular les insta a reaccionar y firmar la moción de censura, porque de lo contrario solo cabe pensar que "están de acuerdo con lo que hace el gobierno" vivariense. Por ello, añade que considerarán a Por Viveiro "causante" de la parálisis actual.

"En la investidura votó con el corazón, pero es el momento de que vote con la razón y aparque el corazón, porque el amor no le funciona", comparó Gueimunde, quien aseguró que en base al acuerdo suscrito entre PSOE y Por Viveiro, la Diputación ya debe al Concello un millón de euros para el conservatorio de música de los años 2023 y 2024 (500.000 euros por año) y otros 600.000 euros de inversión para mejoras en saneamiento, abastecimiento y arreglo de pistas en parroquias.

"Espero que si no entra en razón exija a la alcaldesa que incluya al completo esas partidas en los próximos presupuestos de 2025, de la misma manera que exigió el dinero para las asociaciones y clubes deportivos, culturales y sociales, y solo con eso aprobó el presupuesto de este 2024".

Gueimunde aseveró que su intención es que los votantes entiendan que desde el PP no pueden hacer otra cosa que oposición y fiscalizar al gobierno, tal como hacen. "Proponemos un foro económico porque estamos pidiendo socorro. Se necesitan nueve firmas para la moción de censura, en el PP somos siete y la tenemos firmada. Por eso pedimos a aquellos que dieron su apoyo condicionado a Loureiro que reconsideren su posición , viendo que no ha cumplido el acuerdo. El futuro de Viveiro está en sus manos, en los dos años que quedan y en los siguientes también".