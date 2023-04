El PP de Foz propone bonificar el Ibi a los empadronados en el municipio

El PP de Foz tiene prácticamente cerrado su programa económico para el Concello para los próximos cuatro años y en él incluye una bonificación en el Impuesto de Bienes Inmuebles (Ibi) para las personas empadronadas en el municipio. "O PP entende que hai que bonificar ás familias empadroadas en Foz", asegura en este sentido la número 2 de la candidatura de los populares, Mercedes Rodríguez Moreda, "é importante para atraer poboación e para que os que viven aquí estean respaldados". "Hai que bonificar ás familias que viven no rural, porque necesitan máis apoio", añadió.

En este sentido el actual portavoz del partido y candidato a la alcadía, Javier Castiñeira, asegura que es necesario trabajar en este impuesto "porque o PSOE prometeu rebaixar a contribución e non o fixo, a pesar de que o PP llo lembrou varias veces durante a lexislatura". Además Castiñeira avanzó que su programa incluye eliminar el impuesto de plusvalía, "no primeiro ano de goberno, se gobernamos e temos a posibilidade que dá a maioría".

"É preciso facilitar unha serie de impostos municipais que deben ser restruturados porque nestes catro anos non se fixo nada e incumpríronse promesas, como a rebaixa da contribución", afirmó Castiñeira que aseguró que en su equipo están trabajando "con moita ilusión" en este sentido y subraya que actuar en materia de impuestos "é nesario facelo nos próximos catro anos para que os nosos veciños se sintan respaldados e non enganados polo equipo de goberno, como pasou nesta lexislatura, cun bipartito pouco activo, pouco experimentado, con demasiadas escusas e con moi pouca eficacia".

A estas declaraciones no tardó en responder la actual concejala de Facenda y número 2 de la candidatura socialista, Inés López Couto, que aseguró que "queda moi bonito dicir que se vai bonificar aos empadroados a contribución pero iso só é unha mentira, xa que en todo caso sería ilegal".

"O Real Decreto Lexislativo 2/2004 regula as bonificacións que o Estado lles permite aos municipios en materia de tributos municipais e son estas as únicas que se poden aplicar, non sendo posible facer unha bonificacion para empadroados, que a pesar de ser moi populista é unha medida que vai en contra do principio de igualdade que marca a nosa Constitución", explicó la socialista. Con respecto a la plusvalía, indicó que es una media que "puido levar a cabo durante os seus oito anos de goberno e non o fixo".

López Couto ironizó con estas propuestas populares asegurando que "o PP de Foz vai ter programa nesta nova campaña electoral, despois de que hai catro anos pensara que os veciños de Foz non necesitaban que lles explicaran o seu proxecto para a vila".

Asimismo, subrayó que los populares "volven vender fume, coma a irrealidade na que vivían no 2015 co megaporto e o centro de ocio integrado de 5.000 metros cadrados que o acompañaba, ademais de moitos outros engadidos daquel superproxecto".