El PP de Foz pide una comisión sobre los "graves sucesos" ocurridos en la carpa del Carnaval

El PP de Foz registró una moción para debatir en el pleno de este mes en la que solicitan la creación de una comisión para investigar los "graves sucesos acontecidos trala entrega de premios do baile de Entroido pola acumulación de xente debido á desorganización á hora de deseñar a entrada, saída, accesos aos baños e zona de fumadores xa que todos confluían", explicó la concejala Verónica Soto.

"A característica falta de transparencia do goberno local volve a darse nestas circunstancias tan graves xa que temos solicitado o plan de seguridade, seguros e demais documentación relacionada con este evento para ter toda información necesaria pero de momento non nos deron dita documentación", añade Soto, que insisten en que desde el PP no quieren que este asunto se olvide, "pois son sucesos moi graves nos que estiveron en risco a saúde e a seguridade de moitas persoas".

Los populares quieren que se creen una comisión que reúna a representantes de los grupos políticos y también a los técnicos que participaron en la organización. "É preciso que se aclaren cales foron os fallos porque os houbo e ademais reiterados, desde a elección da ubicación do recinto que foi mala xa que en inverno presenta unha inestabilidade do terreo ao nacer a auga nesa zona, ata o propio deseño do recinto e da carpa onde se albergaron os bailes do Entroido".

A esta solicitud respondió este mismo jueves la concejala de Cultura, Inés López Couto, que acusó a los populares de "intereses partidistas".

En este sentido matizó que para la organización de la celebración se reúne una comisión con Guardia Civil, Protección Civil, Policía Local, bomberos, la empresa que elabora el plan de seguridad, la comisión de fiestas y técnicos del Concello además de los concejales de Cultura y Festas y el alcalde en la que se analizan los medios que son necesarios. También explica que se elabora un plan de seguridad "que este ano pasou a ser un plan de autoprotección debido aos cambios normativos e á dimensión do evento" y que existen seguros para todas las actividades.

"Así mesmo traballase con empresas contrastadas con experiencia cada unha na súa rama", dijo y añadió que este año se incluyó en el operativo una ambulancia "á beira da carpa con dous técnicos sanitarios ademais da súa asistencia ao desfile".

López Couto reiteró las disculpas por lo ocurrido y avanzó que trabajarán en enmendar los errores "e mellorar unha festa que é traballo de moitas persoas implicadas nela e que reflicte o amor do pobo de Foz polo seu Entroido", "É a primeira vez que un grupo político vai contra unha festa do pobo", añadió.