El PP de Foz defiende que el 95% del Plan Xeral está aprobado desde 2018

Los concejales del grupo municipal del PP de Foz aseguran que el alcalde, Fran Cajoto, "minte cando di que vai aprobar definitivamente o Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), xa que o 95% está aprobado de xeito definitivo desde o ano 2018".

"Estupefactos nos quedamos no PP e supoñemos que tamén algúns dos seus compañeiros no PSOE e os de, naquel entón, Foz Plataforma de Futuro, que aprobamos no seu día o Plan Xeral", asegura el portavoz popular, Javier Castiñeira.

Castiñeira asegura que el actual alcalde lleva "cinco anos para aprobar o 5% restante que estaba pendente de legalizar a traída de Cordido, unha xestión que se podía ter feito en seis meses". Los populares critican además que tampoco tocó el documento "en nada, e polo tanto nin desenvolveu o plan de reforma interior da zona antiga nin os plans parciais detrás da zona das Torres nin en Fondós".

Desde el grupo municipal popular aseguran que Cajoto acostumbra a apropiarse del trabajo de los demás "como xa fixo con asuntos como a depuradora, a residencia ou a canceira municipal que xestionou o goberno do PP e co traballo de corporacións anteriores". "Isto demostra a nula capacidade de xestión e a falta de escrúpulos políticos por parte do aldalde e do seu equipo de goberno".