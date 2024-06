El PP de Foz critica la subida del 31% en la tasa de recogida de basura

El PP de Foz critica la subida de un 31% del recibo de la basura que fue aprobado en el pleno del jueves por el gobierno del PSOE y BNG. "250.000 euros nunha nova tallada fiscal que van a sufrir os veciños de Foz", dice Javier Jorge Castiñeira, el portavoz municipal de Grupo Popular.

Este grupo pidió que el incremento de la tasa de la recogida de basura se hiciera progresivamente en los próximos tres años de legislatura "para suavizar o sablazo aos veciños" pero el bipartito "opúxose prefirindo o aumento do 31% de golpe", subraya. Por eso, Castiñeira le pide al gobierno local "un pouco de creatividade e de racionamento no gasto e teñen varios exemplos no goberno do Partido Popular que con moito menos foi capaz de facer moitas maís coisas", señala.

Una subida más añadida a otras

Castiñeira recuerda que esta subida en el impuesto sobre la recogida de basura se suma "á que propoñen da auga ou ás aprobadas fai poucos meses do aumento das licencias de obra, á expedición de documentos, á das terrazas ou mesmo á da residencia de maiores que o xoves tamén aprobaron", comenta.

"É lamentable que os socialistas e nacionalistas focenses o que pretenden é recadar á costa dos veciños de Foz cargándoos con subidas de impostos nos últimos seis meses", declara. Y recuerda como cuando estaban en la oposición tanto el BNG como el PSOE "negábanse as subidas progresivas e agora, estando no goberno, o suben de golpe", concluye el exregidor focense.