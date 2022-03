El PP de Foz censura pagos de 1,5 millones y el gobierno lo acusa de "falta de rigor"

La gestión económica del Concello de Foz es una constante en los enfrentamientos entre el Partido Popular y del gobierno municipal. El último capítulo lo protagonizaron ayer a cuenta del orden del día del próximo pleno municipal después de que el portavoz popular, Javier Castiñeira, censurara los pagos por más de 1,5 millones que se aprobarán en la sesión "cos que se poderían facer moitas cousas en Foz". La réplica la ofreció la concejala de hacienda, Inés López Couto, que lo acusó de "espallar desinformación, con falta de rigor e respecto aos cidadáns". "Esta falta de atención sucede debido á súa pouca dilixencia nos asuntos municipais, xa que non acode no seu labor como concelleiro ás sesións da comisión de asuntos preparatorios do pleno cando é a súa obriga", explica López, que subraya que eso implica que no escucha las explicaciones de los técnicos sobre los temas que se tratarán en las sesiones.

Castiñeira expuso que el Concello deberá pagar 1.124.744 euros a la concesionaria del agua, Gestagua, "por non ter aprobado o novo concurso da concesión do servizo de abastecemento e depuración". "O anterior goberno, a anterior corporación, xa deixou feito o traballo, estaba contratada a elaboración dos pregos á consultora Eptisa, que foron metidos nun caixón, non sabemos por que, por parte do alcalde", dijo Castiñeira, que añade que llevan "máis de dous anos pedindo ao equipo de goberno que non metesen nun caixón dito concurso, posto que nos custaría cartos das arcas municipais".

En este tema, López precisó que los pliegos que estaban elaborados no tenían en cuenta el nuevo servicio de depuración con el que contará el municipio cuando se ponga en marcha la nueva depuradora. "Iso levou a que os servizos tivesen que modificar os pregos para traballar con perspectiva de futuro e non mirando cara ao pasado". "En ningún caso é un derroche que a veciñanza conte co servizo de auga nas súas vivendas, polo que cumpriremos cos pagos e defenderemos sempre os intereses da veciñanza", añadió.

El otro tema económico espinoso es la aprobación de una partida de 382.664 euros para abonar facturas atrasadas. "Agora que teñen a maioría, agora que poden aprobar orzamentos, non é lóxico un recoñecemento extraxudicial dese importe", afirmó Castiñeira. López, por su parte, subrayó que los reconocimientos extrajudiciales "non dependen de ter maiorías ou non" y aclara que muchas de las facturas incluidas en esa partida «contaban con crédito axeitado e suficiente nas partidas orzamentarias polo que se pagarán con cargo a elas".

SERVICIO. Castiñeira mostró su alegría por la actualización del servicio de ayuda en el hogar, "que levaba máis de dous anos e medio caducado". A esto, López le recriminó que hubiera caducado en su mandato y "nin sequera foi capaz de abrir un expediente". López también subrayó que este gobierno hizo públicos 130 contratos y durante ocho años del PP, diez.