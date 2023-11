O PP de Foz califica como "sablazo" a suba na taxa das terrazas dos bares

O portavoz do PP de Foz, Javier Castiñeira, califica de "sablazo" o incremento que se producirá na taxa das terrazas de hostalaría nos novos orzamentos municipais que se debaten en pleno o xoves. "Os hostaleiros non se merecen este maltrato, sobre todo valorando todos os problemas que sufriron durante o verán, a época do ano na que máis traballan e na que tiveron que facer fronte aos constantes problemas co abastecemento de auga", asegura o popular, que acusa directamente ao alcalde desta suba, "coa complicidade dos seus socios do BNG".

Para explicar esta suba, os populares aseguran que "un hostaleiro que tiña unha terraza duns dez metros cadrados pagaba, aproximadamente, 350 euros ao ano, pero segundo a revisión do señor Cajoto para 2024 pasaría a pagar entre 1.200 e 1.300 euros anuais".

Castiñeira xa avanzou que o grupo popular votará en contra desta suba. "Non podemos apoiar este ataque a todo o sector hostaleiro", sinalou.

Estudos económicos

O popular tamén instou ao alcalde e á concelleira de Economía e Facenda "a traballar máis para que Foz teña unhas contas que non suban o custe da vida aos seus veciños en lugar de preocuparse da oposición". Instounos a revisar os estudos económicos "cos que pretenden xustificar a suba de impostos que queren aprobar" e subliñou que "non están a facer o seu traballo como deberían, polo que todos os desaxustes das contas de Foz para o vindeiro ano van saír moi caros para todos os veciños".

Neste senso, Castiñeira tamén apuntou a que na comisión de seguemento do pleno detectaron que "no estudo de costes que van aprobar PSOE e BNG sobre o bar do náutico establécese un prezo de 500 euros ao ano, polo que é máis económico alugar este bar por un ano que poñer unha terraza de dez metros cadrados en Foz". "Unha incongruencia absoluta", di.

Falta de diálogo

O voceiro popular tamén critica a falta de diálogo amosada por Fran Cajoto: "O alcalde non abordou a situación cos sectores afectados, como tampouco buscou consenso coa oposición para mellorar os orzamentos de Foz para o vindeiro ano".